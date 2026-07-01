Infantino-Eklat: Kein Respekt vor Sensations-Team

Ein neues Video von FIFA-Boss Gianni Infantino sorgt derzeit für Wirbel.

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FIFA-Boss Gianni Infantino ist bei der aktuellen WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beinahe bei mehr Spielen, als man überhaupt sehen kann. Der umstrittene Schweizer Fußball-Funktionär versucht, bei so vielen Partien wie möglich vor Ort zu sein.

So sah er auch eine der WM-Sensationen live in der VIP-Loge. Als Marokko das Spiel gegen Mitfavorit Niederlande noch drehte und nach dem Elfer-Krimi den Aufstieg ins Achtelfinale fixierte, ging die Reaktion des FIFA-Präsidenten allerdings vorerst unter.

Wirbel wegen Video

Doch nun kursieren Videos, die eine klare Reaktion zeigen. Als feststand, dass die Afrikaner, die in vier Jahren bei der nächsten Endrunde auch Co-Gastgeber sind, weiterkommen, war Infantino alles andere als begeistert.

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Während hinter ihm die Funktionäre der Afrikaner jubelten, schien Infantino enttäuscht, dass die Oranje-Kicker heimfahren müssen. Die User auf X (ehemals Twitter) sind fassungslos und werfen dem mächtigsten Mann im Weltfußball Respektlosigkeit vor.