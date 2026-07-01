Merz: So kam es zum peinlichen WM-Tweet

Der deutsche Kanzler löste einen Shitstorm aus.

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Nach dem überraschenden WM-Aus Deutschlands gegen Paraguay sorgt nicht nur das sportliche Ergebnis für Gesprächsstoff, sondern auch ein Social-Media-Beitrag von Bundeskanzler Friedrich Merz. Kurz nach der Niederlage im Elfmeterschießen veröffentlichte der Kanzler einen versöhnlichen Post, in dem er der Nationalmannschaft für ihren Einsatz und Teamgeist dankte. Viele Fans reagierten darauf mit Unverständnis und Spott.

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"Falscher Knopf"

Wie nun aus Regierungskreisen bekannt wurde, handelte es sich um eine Kommunikationspanne. Demnach waren für den Ausgang des Spiels mehrere Textvarianten vorbereitet worden. Durch einen Abstimmungsfehler sei jedoch versehentlich die falsche Version veröffentlicht worden. Aus dem Kanzleramt hieß es dazu, es habe sich um einen "falschen Tweet, zum falschen Zeitpunkt, mit dem falschen Knopf" gehandelt.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In sozialen Netzwerken machten sich zahlreiche Nutzer über den Beitrag lustig, auch aus der Politik kam Kritik. Selbst aus den Reihen der CDU wurde der veröffentlichte Post als unglücklich bezeichnet.

Merz reagierte wenig später mit einer weiteren Nachricht. Darin betonte er, dass Erfolge gemeinsam gefeiert würden und man auch in Niederlagen zusammenstehen müsse. Spieler, die den Adler auf der Brust tragen, verdienten Rückhalt statt Spott, schrieb der Bundeskanzler.