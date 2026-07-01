Brisantes Detail
Bestätigt der DFB HIER den Klopp-Coup?
Seit Deutschland am Montag gegen Paraguay bei der WM ausgeschieden ist, werden die Rufe nach Jürgen Klopp als Bundestrainer immer lauter. Doch bislang ist Julian Nagelsmann weiterhin im Amt.
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Ein Mitgrund, dass er nicht aus freien Stücken zurückgetreten ist, dürfte vor allem Geld sein. Medienberichten zufolge soll er bis zur EM 2028 noch insgesamt 14 Millionen Euro verdienen, mit einem Rücktritt würde er auch auf das Geld verzichten. Dementsprechend wartet er ab, ob der DFB den 38-jährigen Trainer nach zwei erfolglosen Endrunden entlässt.
Als mögliche Nachfolge fällt immer wieder der Name Jürgen Klopp. Der derzeitige Head of Soccer bei Red Bull gab bereits offen zu, dass er bereit wäre, den Job anzunehmen und auf ein Angebot der DFB-Bosse wartet.
Verrät DFB schon alles?
Doch nun gibt es ein noch brisanteres Detail, dass diese Verhandlungen scheinbar schon näher sind, als viele meinen. Denn ein Social-Media-Posting von Sky Sports Football, in dem es genau um dieses Gerücht geht, wurde ausgerechnet vom DFB selbst geliked.
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Ein Zeichen dafür, dass der Klopp-Coup ganz nahe ist und Klopp schon in den Startlöchern für ein Trainer-Comeback ist? Gut möglich, zuerst will man beim deutschen Fußballbund erst intern das WM-Debakel aufarbeiten, bevor es weitere Schritte gibt. Es dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, wenn man den Experten Glauben schenken darf.
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