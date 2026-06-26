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Virales Rätsel

War FIFA-Boss Infantino bei zwei Spielen zur gleichen Zeit?

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Drei Männer im Anzug stehen nebeneinander in einer Tribüne bei einem Fußballspiel.
© EPA
Eine Person lenkt während der WM beinahe mehr Aufmerksamkeit auf sich als alle Stars am Rasen zusammen: Dauer-Flieger und FIFA-Boss Gianni Infantino.
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FIFA-Präsident Gianni Infantino ist bei der WM allgegenwärtig. Der 56-jährige Schweizer ist beinahe täglich bei mehreren Spielen im Stadion zu sehen.

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Für seine Reisen soll er Berichten zufolge einen Privatjet verwenden, der ihm von Qatar Airways zur Verfügung gestellt wurde. Der Gulfstream G650ER soll etwa 60 Millionen Euro kosten und zu den schnellsten Privatjets mit Höchstgeschwindigkeiten um die 950 km/h der Welt zählen.

Insgesamt gibt es bereits Berechnungen, laut denen der mächtige und umstrittene Fußball-Funktionär bis zu 500 Tonnen CO₂ ausstoßen, was dem Jahresverbrauch von etwa 50 Mitteleuropäern entspricht.

Bild geht viral

Doch am Donnerstag wurde es plötzlich ganz wild. Auf X (ehemals Twitter) ging ein Bild viral, das Infantino sowohl bei dem Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Curacao in Philadelphia zeigt und praktisch zeitgleich beim Überraschungssieg Ecuadors gegen Deutschland im Finalstadion von New Jersey.

Prinzipiell wäre es nicht unmöglich, da die beiden Austragungsorte nur etwas mehr als 220 Kilometer auseinander liegen. Dennoch ist es ein Fake-Bild. Die Aufnahme aus Philadelphia ist echt, Infantino war mit dem ivorischen Verbands-Präsidenten in der VIP-Loge.

Das Bild aus New York war ein altes Bild aus den bisherigen Spielen, wo das Insert vom Spiel zwischen Deutschland und Ecuador eingeblendet wurde. Doch alleine die Tatsache, dass viele User glauben, dass er diese Kurzbesuche an einem Tag absolviert hatte, zeigt, dass dem Viel-Flieger aus der Schweiz scheinbar alles zuzutrauen ist.

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