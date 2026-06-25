Nobel-Japaner & Bike-Tour: Arnautovic genießt LA-Lifestyle

Nach dem 0:2 gegen Argentinien war erst einmal Abschalten angesagt. Teamchef Ralf Rangnick gönnte seinen Spielern einen freien Tag – und Marko Arnautovic nutzte ihn für einen Ausflug, der bei Millionen Gaming-Fans sofort Erinnerungen weckt.

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Statt auf dem Trainingsplatz drehte der ÖFB-Star am legendären Venice Beach seine Runden – und zwar auf einem auffälligen Lowrider-Scooter. Palmen, Streetball-Plätze, Skateparks und die berühmte Strandpromenade: Die Kulisse wirkt wie direkt aus Grand Theft Auto V. Kein Wunder, schließlich diente Venice Beach Rockstar Games als Vorlage für die Kult-Spielwelt. Arnautovic schien für ein paar Stunden selbst zur Hauptfigur eines GTA-Abenteuers zu werden.

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Alaba-Geburtstag im Nobu

Die lässigen Szenen teilte der Stürmer in seiner Instagram-Story. Mit dabei waren auch Teamkollegen Philipp Mwene, Marco Friedl und Stefan Posch. Die Botschaft war klar: Vor dem alles entscheidenden Gruppenspiel gegen Algerien noch einmal den Kopf freibekommen, Sonne tanken und neue Energie sammeln.

Vom Strand ging es am Abend direkt ins Luxus-Ambiente. Im Promi-Hotspot Nobu in Malibu ließ die ÖFB-Truppe den freien Tag ausklingen. Dort stieß dann auch David Alaba dazu, der am Mittwoch seinen 34. Geburtstag gefeiert hatte und den Abend ausklingen lassen.

PromiHotspot: Edel-Japaner Nobu © Instagram

Donnerstag hebt Team Richtung Kansas ab

Denn lange dauert die Verschnaufpause nicht. Bereits am Donnerstagvormittag bittet Rangnick in Santa Barbara zum letzten Training. Danach geht es direkt in den Flieger nach Kansas City, wo am Samstagabend Ortszeit (4Uhr MESZ in der Nacht auf Sonntag, live auf ORF1) das große Gruppenfinale gegen Algerien wartet.

Die Rechnung ist dabei denkbar einfach: Nach dem Auftaktsieg gegen Jordanien und dem 0:2 gegen Argentinien geht es für Österreich gegen Algerien um Platz zwei in Gruppe J – und damit um den Einzug in die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft.

Der Kurzurlaub im GTA-Stil ist vorbei. Jetzt muss Arnautovic wieder den Angriffsmodus aktivieren – denn am Wochenende zählt nur noch eines: das Sechzehntelfinal-Ticket.