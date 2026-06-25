Ausnahmezustand in Bosnien: Aufstieg fix

Bosnien-Herzegowina ist bei der Fußball-WM ins Sechzehntelfinale eingezogen.

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Bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren sich erstmals auch acht der zwölf besten Gruppen-Dritten für die K.o.-Phase. Vor allem für die Teams, die zu Beginn des letzten Spieltages ihre Partien absolvieren, kann das zu einem langen Zittern führen.

Video zum Thema Highlights: Bosnien - Katar © ORF

Während die Schotten nach ihrer Niederlage gegen Brasilien mit drei Punkten wohl noch lange warten müssen, hat Bosnien-Herzegowina bereits Klarheit. Nach dem 3:1-Sieg gegen Katar halten Edin Dzeko & Co. bereits bei vier Punkten.

Jubel nach Schotten-Niederlage

Weil Schottland auf jeden Fall hinter den Bosniern bleibt, stand aber bereits wenige Stunden nach dem Schlusspfiff fest, dass Bosnien der Platz unter den besten acht Dritten nicht mehr zu nehmen ist.

© APA/AFP/ELVIS BARUKCIC

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In den Straßen von Bosnien machte das schnell die Runde. Tausende Fans stürmten mitten in der Nacht auf die Straßen und feierten den Aufstieg mit Autokonvois im ganzen Land.