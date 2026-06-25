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Top 8 Gruppen-Dritter

Ausnahmezustand in Bosnien: Aufstieg fix

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Fans feiern in Sarajevo mit bosnischen Flaggen durch Autofenster nach einem Fußballspiel bei Nacht.
© APA/AFP/ELVIS BARUKCIC
Bosnien-Herzegowina ist bei der Fußball-WM ins Sechzehntelfinale eingezogen.
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Bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren sich erstmals auch acht der zwölf besten Gruppen-Dritten für die K.o.-Phase. Vor allem für die Teams, die zu Beginn des letzten Spieltages ihre Partien absolvieren, kann das zu einem langen Zittern führen.

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Highlights: Bosnien - Katar

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Während die Schotten nach ihrer Niederlage gegen Brasilien mit drei Punkten wohl noch lange warten müssen, hat Bosnien-Herzegowina bereits Klarheit. Nach dem 3:1-Sieg gegen Katar halten Edin Dzeko & Co. bereits bei vier Punkten.

Jubel nach Schotten-Niederlage

Weil Schottland auf jeden Fall hinter den Bosniern bleibt, stand aber bereits wenige Stunden nach dem Schlusspfiff fest, dass Bosnien der Platz unter den besten acht Dritten nicht mehr zu nehmen ist.

Bosnia and Herzegovina's supporters celebrate in the streets at the end of the Bosnia and Herzegovina World Cup 2026 football match against Qatar in Sarajevo on June 24, 2026. (Photo by ELVIS BARUKCIC / AFP)
© APA/AFP/ELVIS BARUKCIC

In den Straßen von Bosnien machte das schnell die Runde. Tausende Fans stürmten mitten in der Nacht auf die Straßen und feierten den Aufstieg mit Autokonvois im ganzen Land.

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