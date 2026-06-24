Wiener WM-Orakel tippt auf Algerien

Bisher hat das Orakel alle Österreich-Spiele richtig getippt

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Im Vorfeld des letzten österreichischen Gruppenspiels bei der Fußball-WM setzen die südamerikanischen Krokodiltejus des Wiener Haus des Meeres auf eine Niederlage der heimischen Nationalmannschaft. Das gab der Zoo in einer Aussendung am Mittwoch bekannt. Zuletzt hatten bereits die Kattas und ein Decken-Toko ein Händchen für den Ausgang der bisherigen Partien bewiesen. Die Vorhersagen des tierischen WM-Orakels werden in den sozialen Medien des Haus des Meeres veröffentlicht.

© APA/HAUS DES MEERES

Zum Auftakt landeten die Primaten bei Österreich gegen Jordanien mit ihrem Tipp einen Volltreffer. Auch der gefiederte Experte setzte beim Spiel gegen Argentinien auf den richtigen Sieger.