Bosnien sichert sich gegen Katar Platz 3

Furioser Start, kurzes Zittern und ein erlösender Joker: Bosnien-Herzegowina bezwingt Katar in einem unterhaltsamen Duell mit 3:1. Die Elf von Sergej Barbarez dominierte lange, musste nach einem Anschlusstreffer aber bis in die Schlussphase auf die endgültige Entscheidung warten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bosnien-Herzegowina feuerte von der ersten Minute an ein Offensiv-Feuerwerk ab und setzte Katar sofort unter Dauerstress. Die "Zmajevi" übernahmen die Kontrolle, drängten ihren Gegner tief in die eigene Hälfte und sorgten mit ihrem mutigen Angriffsspiel früh für Gefahr. Demirović setzte mit einem Distanzschuss das erste Ausrufezeichen, wenig später musste Katars Torhüter Abunada auch gegen Šunjić eingreifen. Nach der Trinkpause wurde die Überlegenheit schließlich auch auf der Anzeigetafel sichtbar: Ex-Salzburg-Knipser Alajbegović schnappte sich rund 20 Meter vor dem Tor den Ball, ließ mehrere Gegenspieler stehen und hämmerte die Kugel mit einem Traumschuss unhaltbar ins Netz – 1:0 (29.).

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Alajbegovic startet Bosnien-Party

Die Führung spielte den Bosniern zusätzlich in die Karten. Angriff um Angriff rollte auf das katarische Tor zu. Nur fünf Minuten später folgte der nächste Rückschlag für Katar: Nach einer Hereingabe in Richtung Džeko lenkte Al Brake den Ball unglücklich ins eigene Tor ab – 2:0 (34.). Die Barbarez-Elf hatte das Spiel nun fest im Griff und drängte sogar auf die Vorentscheidung. Ein weiterer Treffer lag in der Luft, doch der Innenpfosten verhinderte das 3:0 (39.). Während die Fans Edin Džeko nach der verpassten Top-Chance mit Sprechchören feierten, schien alles auf eine komfortable Pausenführung hinauszulaufen.

Bosnien gegen Katar 1 / 6 © GEPA pictures © GEPA pictures © EPA

Al Haydos & Ro-Ro Schocken Barbarez-Elf

Doch kurz vor dem Seitenwechsel schlug Katar zurück. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum brachte Edmílson Junior den Ball noch einmal in die Mitte, wo Al Haydos am schnellsten reagierte und auf 1:2 verkürzte (42.). Plötzlich war die Spannung zurück. Als wenig später auch noch Ro-Ro nur den Pfosten traf, durfte Bosnien aufatmen. Der Halbzeitpfiff kam für die "Zmajevi" letztlich genau zur richtigen Zeit – nach einer dominanten ersten Hälfte, die kurz vor der Pause doch noch unnötig spannend wurde.

Auch nach dem Seitenwechsel fehlte der Partie zunächst etwas die Intensität der ersten 45 Minuten. Bosnien kontrollierte zwar weiterhin das Geschehen, ließ im letzten Drittel aber die nötige Konsequenz vermissen. Vor allem Alajbegović sorgte mit seinen Dribblings und Tempoläufen immer wieder für Unruhe, doch der entscheidende Pass oder der letzte Abschluss wollte nicht gelingen.

Katar hingegen spürte, dass hier noch etwas möglich war. Die Wüstenkicker wurden mutiger, attackierten früher und fanden zunehmend Lücken in der bosnischen Defensive. Eine dieser Szenen führte beinahe zum Ausgleich: Der Ball landete auf der linken Seite bei Afif, der sich Platz verschaffte und sofort abzog. Sein Schuss strich jedoch nur ans Außennetz und ließ die Bosnier kurz aufschrecken.

Doch wie so oft im Fußball rächten sich die vergebenen Chancen. Und wie bereits gegen die Schweiz stach ein bosnischer Joker. Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum landete der Ball über Hadžikadunić am Elfmeterpunkt bei Mahmić. Der eingewechselte Angreifer fackelte nicht lange, sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht und schlug zum entscheidenden 3:1 im Netz ein (80.).