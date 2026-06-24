WM-Pokal im ÖFB-Quartier entdeckt

ÖFB-Kapitän David Alaba feiert seinen 34. Geburtstag – doch ausgerechnet auf seinem Geburtstagsfoto sorgt nicht der ÖFB-Kapitän für die meisten Blicke.

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David Alaba wird 34 – und die Glückwünsche aus dem ÖFB-Camp lassen nicht lange auf sich warten. Teamkollege Christoph Baumgartner postete am Dienstag auf Instagram ein Foto des Kapitäns aus dem Teamquartier in Santa Barbara und schrieb schlicht: "Happy Birthday Brother ❤️".

Doch während Alaba wie gewohnt geschniegelt und gestylt vor der Kamera posiert – weiße Jacke, dunkle Sonnenbrille, lässiger Blick –, sorgt im Hintergrund ein Detail für Gesprächsstoff. Denn neben einer Behandlungsliege im Physio-Bereich steht nicht irgendein Deko-Objekt. Dort thront ein goldener LEGO-Nachbau des wohl begehrtesten Pokals im Weltfußball: Der WM-Pokal!

Geburtstagskind David Alaba © Instagram

Ein kleines Detail mit großer Symbolkraft. Denn die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick steckt mitten in der Weltmeisterschaft – und der WM-Pokal scheint im ÖFB-Camp allgegenwärtig zu sein. Schon vor dem Turnier schenkte der Deutsche jedem Spieler einen Mini-WM-Pokal mit Österreich-Fahne als Glücksbringer, nun steht im Teamquartier in Santa Barbara sogar eine LEGO-Version der begehrtesten Trophäe des Weltfußballs.

Alaba teilt sich Geburtstag mit Messi

Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien folgte zuletzt die 0:2-Niederlage gegen Weltmeister Argentinien. Besonders pikant: Österreichs erfolgreichster Kicker teilt seinen Geburtstag ausgerechnet mit Lionel Messi. Der Argentinier feierte nur zwei Tage nach seinem Doppelpack gegen Rot-Weiß-Rot seinen 39. Geburtstag. Bereits gegen Österreich war Messi der älteste Spieler auf dem Platz – angemerkt hat man ihm das allerdings nicht. Im Gegenteil: Der Weltmeister ließ viele andere älter aussehen.

Alaba selbst verbrachte seinen 34. Geburtstag im Kreis seiner Familie. Weil Rangnick der Mannschaft einen freien Tag verordnet hatte, wird die traditionelle Geburtstagstorte erst nachgereicht. Lange Zeit zum Feiern bleibt ohnehin nicht: Am Sonntag (4 Uhr, live auf ORF 1) wartet gegen Algerien das entscheidende Gruppenfinale. Nach dem Sieg gegen Jordanien und der Niederlage gegen Argentinien geht es für die ÖFB-Auswahl um Platz zwei oder drei in Gruppe J – und damit um die bestmögliche Ausgangsposition für die K.o.-Phase.

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Der goldene LEGO-Pokal im Teamquartier erinnert die ÖFB-Stars jedenfalls jeden Tag daran, worum es bei dieser WM geht. Denn das große Ziel steht in Santa Barbara bereits mitten im Raum. Zwar nur aus Bausteinen – aber mit einer klaren Botschaft.