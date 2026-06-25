DARUM hoffen ÖFB-Fans auf Platz 2 in Gruppe J

Österreich fiebert dem Showdown gegen Algerien entgegen. Doch auch für die Fans wäre Platz 2 besonders wichtig.

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In der Nacht auf Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) geht es für unser Nationalteam um den fast schon historischen Aufstieg bei der Weltmeisterschaft. Gegen Algerien reicht der Rangnick-Truppe ein Remis, um Platz 2 in der Gruppe J abzusichern.

Im Falle einer Niederlage würde man auf Rang 3 zurückfallen und muss hoffen, zu den acht besten Gruppendritten zu zählen. Dabei kann es am Ende sogar auf die Tordifferenz ankommen.

Doch abgesehen davon, dass im Falle eines zweiten Platzes ein Duell mit Spanien droht, sollten die Iberer Gruppe H als Erster abschließen, würde auch für die Fans der zweite Platz extrem wichtig sein.

Am 2. Juli in Los Angeles

Das kommende Duell wäre dann am 2. Juli in Los Angeles, in Europa wäre der Anpfiff um 21.00 Uhr geplant. Sowohl für die Anhänger in Österreich als auch vor Ort wäre das eine willkommene Anpfiff-Zeit. Sollte man Dritter werden, könnte es zum Sechzehntelfinale in Vancouver, Kansas City, Atlanta, Seattle oder San Francisco kommen.

Bei Platz 2 würde der ÖFB in Los Angeles auflaufen. © APA/AFP/ETIENNE LAURENT

Abgesehen von den drohenden Reisestrapazen könnte das auch wieder zu ungeplanten Nachtschichten vor dem TV führen. Und auch, wenn man sich den weiteren Turnierplan ansieht, müssten die heimischen Fans auf Platz 2 hoffen.

Prime-Time-Abo für ÖFB

Denn dann steht fest, dass man sowohl in einem möglichen Achtelfinale in Dallas, Viertelfinale erneut in Los Angeles und dem möglichen Halbfinale in Dallas um 21.00 Uhr (MESZ) Ankick hätte und sich für den ÖFB nicht mehr den Wecker stellen müsste.

© GEPA pictures

Auch das Finale am 19. Juli würde um 21.00 Uhr beginnen, einzig ein mögliches Spiel um Platz 3 am 18. Juli in Miami würde erst um 23.00 Uhr beginnen. Unter den Voraussetzungen kann man auch die Nächte dafür verwenden, vom nächsten ÖFB-Coup zu träumen.