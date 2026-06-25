Neugeborenes wird nach ÖFB-Held Romano Schmid benannt

Ganz besondere Ehre für ÖFB-Torschütze Romano Schmid: Eine Familie benannte ihr Neugeborenes nach dem WM-Helden.

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Der 17. Juni wird vielen Österreichern noch lange in Erinnerung bleiben. Doch für Natalie und Thomas Harrer aus Melk wird der Tag ganz besonders sein.

Das Paar bekam am Tag des ersten WM-Spiels mit rot-weiß-roter Beteiligung nach 28 Jahren zum dritten Mal Nachwuchs. Wie die frischgebackene Mutter gegenüber dem ORF erzählt, meinte man aus Spaß, dass man das Kind nach dem ersten Torschützen bei der Endrunde benennen wird.

Edwin Romano Baby © ORF

Ihr Ehemann war Feuer und Flamme, als er von der Idee gehört hatte, und stimmte zu. Allerdings war bereits im Vorfeld festgelegt, dass der dritte Harrer-Nachwuchs Edwin heißen wird und somit, wie seine Brüder Emil und Elias, mit dem Buchstaben E beginnen wird.

Zum Glück kein Arnautovic-Tor

Dennoch wurde nun in der Geburtsurkunde der Name Edwin Romano eingetragen. "Sei froh, dass nicht Marko Arnautovic das erste Tor geschossen hat", scherzt der Jungpapa im ORF-Interview.

Die Verwandten und Freunde sind von dem Doppelnamen begeistert. Doch das ist noch nicht alles. Während das ÖFB-Team noch um den Aufstieg kämpft, wurden sie auch zur Taufe eingeladen. Bisher gab es keine Antwort, gut möglich, dass sich Namensgeber Romano Schmid aber beim großen Tag in Melk blicken lässt oder es zumindest eine Grußbotschaft verschickt.