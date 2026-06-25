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»Unkompliziert«

Vor K.o.-Duell: Spanien lästert über Österreich

Europameiste Spanien
© Getty Images
Während sich das ÖFB-Team noch auf das alles entscheidende WM-Gruppenspiel gegen Algerien vorbereitet, wird Österreich in Spanien bereits heiß diskutiert.
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Schafft Österreich den Sprung in die K.-o.-Phase, könnte es gleich zum echten Kracher kommen: Ausgerechnet Europameister Spanien wäre ein möglicher Gegner.

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Dank des neuen WM-Modus stehen die Chancen für David Alaba & Co. gut. Schon ein Remis gegen Algerien dürfte in der Nacht auf Sonntag (4 Uhr/live auf ORF 1) für den Aufstieg reichen, mit einem Sieg wäre das Ticket ohnehin fix.

Spanien wünscht sich ÖFB-Los

Kein Wunder also, dass die Spanier den Turnierbaum bereits genau im Blick haben. Die Tageszeitung "La Razon" sieht Österreich sogar als "unkomplizierten Gegner" und würde das ÖFB-Team in der ersten K.-o.-Runde gerne zugelost bekommen.

Auch im spanischen Lager ist das Thema präsent. Offensivstar Mikel Oyarzabal sagt offen: "Es ist unvermeidlich, diese Möglichkeiten im Blick zu behalten. Doch der Weg ist noch weit und es hängt nicht allein von uns ab. Bis eine Entscheidung gefallen ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten."

Zuerst wartet jedoch Uruguay

Bevor die Iberer aber überhaupt an Österreich denken dürfen, müssen sie in der Nacht auf Samstag (2 Uhr, live auf ORF 1) gegen Uruguay den Gruppensieg absichern. Den Südamerikanern droht nach zwei Unentschieden bereits das Vorrunden-Aus, Spanien reicht hingegen schon ein Punkt.

Sollten die Spanier Platz eins holen und Österreich als Gruppenzweiter weiterkommen, wäre das Duell perfekt. Für die Elf von Teamchef Ralf Rangnick zählt davor aber nur eines: Algerien schlagen und das K.-o.-Ticket lösen. Dann könnte das angeblich so "unkomplizierte" ÖFB-Team den Europameister eines Besseren belehren.

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