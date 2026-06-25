Politische Einflussnahme: FIFA sperrt Verband von ALLEN Bewerben

Wegen der "Einmischung von Drittparteien" hat die FIFA während der WM einen Verband mit sofortiger Wirkung aus allen Bewerben ausgeschlossen.

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Die aktuell laufende WM in den USA, Kanada und Mexiko wurde mehrfach kritisiert. Vor allem der Einfluss von US-Präsident Donald Trump, der auch den WM-Pokal am 19. Juli in New York überreichen wird, sorgte mehrfach für Wirbel.

Dennoch verlief die Endrunde bisher großteils unpolitisch, wie es auch eigentlich sein sollte. Doch während die Fußball-Welt nach Nordamerika blickt, bleibt der Weltverband dennoch nicht untätig.

Monatelanger Konflikt

Nun wurde der nepalesische Fußballverband (ANFA) mit sofortiger Wirkung suspendiert. Der Grund für die heftigen Sanktionen ist ein monatelanger Konflikt zwischen der ANFA und dem nepalesischen nationalen Sportrat.

Vor allem bei der Durchführung der Verbandswahlen und der Kontrolle über die Fußballverwaltung soll es zu Auffälligkeiten gekommen sein, welche die von der FIFA geforderte Unabhängigkeit der nationalen Verbände stark in Frage stellt.

Durch die Suspendierung verliert die ANFA auch ihr Recht auf eine FIFA-Mitgliedschaft und wird von allen Bewerben in Asien ausgeschlossen. Weiters darf man von nun an keine weitere finanzielle Unterstützung erhalten. Allerdings will die FIFA die Sperre aufheben, sobald die Unabhängigkeit des Verbandes wiederhergestellt wurde.