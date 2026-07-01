Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Rücktritt

Nächstes Trainer-Beben bei der WM

Ein Mann mit langen blonden Haaren steht im Stadion und blickt ernst in die Kamera.
© Getty Images
Der nächste Trainer nimmt seinen Hut.
OE24 auf Google bevorzugen

Ecuador muss einen neuen Trainer für sein Fußball-Nationalteam suchen. Sebastian Beccacece trat nach dem 0:2 im WM-Sechzehntelfinale gegen Mexiko zurück. "Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden", sagte der 45-jährige Argentinier nach der Niederlage in Mexiko-Stadt. Er verabschiede sich aber mit "großer Dankbarkeit, großer Gelassenheit und innerem Frieden, denn wir haben alles gegeben".

Auch interessant

WM-Alarm um Ralf Rangnick

Merz: So kam es zum peinlichen WM-Tweet

Spanien-Knall um Lamine Yamal (18)

Beccacece hatte den Posten im August 2024 übernommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nächstes Trainer-Beben bei der WM

Gewitter-Chaos schlägt zum zweiten Mal zu

Merz: So kam es zum peinlichen WM-Tweet

Spanien-Knall um Lamine Yamal (18)

Rassismus-Eklat nach WM-Aus der Niederlande

Adios Spanien statt Baba Österreich

Gastgeber Mexiko wirft Ecuador raus

Rekord-Duell: Mbappe jagt Messi

Nach Deutschland-Wut: Schiri-Chef spricht Klartext

WM-Alarm um Ralf Rangnick