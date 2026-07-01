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Klopp soll kommen

DFB-Beben: Nagelsmann verliert letzten Unterstützer

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Julian Nagelsmann bei einer Pressekonferenz im WM-Pressebereich in Boston mit Mikrofon und Bildschirm.
© EPA
Die Entscheidung um das mögliche DFB-Aus von Julian Nagelsmann rückt näher.
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Die Ära Julian Nagelsmann beim DFB neigt sich dem Ende zu. Nach dem blamablen Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay darf sich der Noch-Teamchef vor den Bossen ein letztes Mal erklären und kann versuchen, seinen Job doch noch zu retten.

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Doch wie die BILD nun berichtet, hat der 38-Jährige nach zwei schlechten Endrunden in Folge auch seinen letzten Unterstützer verloren. Stärkte ihm Rudi Völler nach dem Elfer-Krimi von Boston noch den Rücken, soll auch der DFB-Sportdirektor nicht mehr an Nagelsmann glauben.

Das Aus ist also nahezu fix. Der absolute Wunschkandidat auf die Nachfolge ist Jürgen Klopp. Der 59-jährige Star-Coach meinte bereits, dass er bereitstehen würde, wenn das deutsche Nationalteam anfragen würde.

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