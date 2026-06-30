Nagelsmann-Knall beim DFB

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich nach dem blamablen WM-Aus zur Zukunft von Julian Nagelsmann geäußert.

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Bis jetzt herrschte Stillschweigen beim DFB. Nun meldete sich Präsident Bernd Neuendorf mit einem explosiven Statement, in dem es auch um die Zukunft von Julian Nagelsmann geht.

Direkt nach dem enttäuschenden Schlusspfiff in Boston kamen die Sport-Bosse des DFB Neuendorf, Rudi Völler und Andreas Rettig zusammen und besprachen die nächsten Schritte.

© Getty Images

Während Völler noch am Abend vor die Kameras trat und nichts Konkretes sagen wollte, liest sich das vom DFB veröffentlichte Statement völlig anders.

DFB-Statement

"Nach der bitteren Niederlage gegen Paraguay und dem Ausscheiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko habe ich gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt", wird Neuendorf darin zitiert.

Weiter heißt es: "In den kommenden Tagen werden wir gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist. Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen."

Rückendeckung für den erfolglosen Bundestrainer sieht definitiv anders aus. In den kommenden Tagen könnte das vorzeitige Ende der Ära Nagelsmann besiegelt sein und öffentlich gemacht werden.