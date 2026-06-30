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Die Gründe für das Debakel

DFB-Weltmeister fordern nach WM-Aus harte Konsequenzen

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Deutsche Fußballspieler sitzen und stehen enttäuscht an der Ersatzbank während eines Spiels.
© DeFodi Images via Getty Images
Deutschland steht nach der WM-Blamage unter Schock. Einen Tag nach der Paraguay-Pleite werden die Rufe nach Konsequenzen immer lauter.
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Deutschland wartet seit dem WM-Titel 2014 weiter auf den ersten Achtelfinal-Einzug bei einer Weltmeisterschaft. Nachdem direkt nach Schlusspfiff Mats Hummels zum Rundumschlag ausgeholt hatte, folgten ihm einen Tag später weitere DFB-Ikonen.

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Jürgen Klinsmann, der 2006 Vater des "Sommermärchens" war und 1990 Deutschland zum WM-Titel schoss, ging mit dem aktuellen Team gegenüber dem US-Sender ESPN hart ins Gericht. "Die Art und Weise, wie wir rausgeflogen sind, ist eine riesige Enttäuschung. Sie hatten zu wenig Energie, waren nicht entschieden und aggressiv genug, um den Kampf gegen ein sehr starkes Team aus Paraguay anzunehmen", so der 61-Jährige.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - NOVEMBER 07: Jürgen Klinsmann, former head coach of the German national team addresses the audience at the DFB Bundestag 2025 at DFB-Campus on November 07, 2025 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
Jürgen Klinsmann ist besorgt. © Getty Images

Er selbst fand das Schock-Aus "niederschmetternd und peinlich" und deckt die Probleme schonungslos auf:  "Die Verantwortung liegt bei allen – vom Trainerstab über den Verband bis hin zu jedem einzelnen Spieler, der in diesen 26-Mann-Kader berufen wurde. Jeder hat seinen Teil zu diesem Desaster beigetragen."

Klinsmann fordert Konsequenzen

Als Konsequenz will er die kompletten Verbandsstrukturen hinterfragen. Klinsmann: "Natürlich wird es Konsequenzen geben, was auch immer diese Konsequenzen sein mögen."

Ein langjähriger Wegbegleiter, mit dem Nagelsmann 1990 in Italien den WM-Pokal in die Höhe stemmte, geht dabei sogar noch weiter und nennt schockierende Hintergründe.

ROME, ITALY - JULY 8: West Germany line up for a group photo as they celebrate with the trophy after the FIFA World Cup final between West Germany and Argentina at the Stadio Olimpico on July 8, 1990 in Rome, Italy. West Germany won 1-0. Back row (left-right): Holger Osieck (assistant coach), Franz Beckenbauer (manager), Klaus Augenthaler, Stefan Reuter, Jurgen Klinsmann, Frank Mill, Guido Buchwald, Paul Steiner, Thomas Berthold, Andreas Kopke, Jurgen Kohler, Andreas Moller, Hans Pflugler and Berti Vogts (assistant manager). Front row: Pierre Littbarski, Olaf Thon, Sepp Maier (goalkeeping coach), Andreas Brehme, Lothar Matthaus, Karl-Heinz Riedle, Bodo Illgner, Uwe Bein, Gunter Hermann, Rudi Voller, Thomas Haessler and Raimond Aumann. (Photo by Paul Popper/Popperfoto via Getty Images)
Das deutsche Weltmeister-Team 1990. © Popperfoto via Getty Images

Demnach dürfte der nach außen kommunizierte Zusammenhalt alles andere als der Wahrheit entsprechen. Der Fokus soll vielmehr bei der Reiseplanung der Familien gelegen haben, wobei einzelne Spieler vom Verband unterschiedlich behandelt wurden, was wiederum für Missstimmung gesorgt haben soll.

Matthäus nennt brisante Details

Gegenüber der BILD meint Lothar Matthäus: "Ich weiß nicht, warum man jetzt schon von Anfang an die ganzen Familien dabei haben muss. Dann geht es um Reisemöglichkeiten, um Hotelbuchungen. Das war doch alles ein Thema in der Mannschaft."

Lothar Matthäus looks on during the UEFA Conference League Final 2026 match between Crystal Palace FC and Rayo Vallecano de Madrid at Football Arena Leipzig on May 27, 2026 in Leipzig, Germany. (Photo by GSI/Icon Sport via Getty Images)
Klartext von Lothar Matthäus. © Icon Sport via Getty Images

Ein Beleg dafür ist auch ein FOCUS-Bericht, dass es keine gemeinsame Rückreise der Spieler gibt. Jeder fliegt individuell retour, ein weiteres Zeichen, dass der gepredigte Zusammenhalt eher einem Trümmerhaufen gleicht.

Matthäus legt noch nach: "Die waren keine zwei Wochen in Amerika und schon waren wieder die ganzen Familien dabei." Er schlägt vor, dass die Familien zukünftig erst ab einem möglichen Viertelfinale dazustoßen sollen. Brisant: Seit dem letzten Titelgewinn 2014 hat die DFB-Auswahl nicht einmal ein Achtelfinale erreicht.

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