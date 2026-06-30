Rüdiger rastet aus: "Ihr wollt doch keine bösen Jungs"

Beim deutschen Nationalteam ist Frust nach dem frühen Aus gegen Paraguay riesig. Verteidiger Antonio Rüdiger war beim Interview nach dem Spiel richtig wütend wegen einer Frage.

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Nach der 3:4-Niederlage gegen Paraguay rechnete Rüdiger schonungslos mit dem katastrophalen Auftritt ab: "Das ist die bittere Wahrheit, die wir annehmen müssen. Mit der Elfenbeinküste, Ecuador oder heute Paraguay ... das waren nicht Spanien, Argentinien oder sonst wer. Da müssen wir einiges hinterfragen."

Danach fragte der Reporter nach, wie die Stimmung innerhalb des Teams sei und ob das Team nach den schwachen Leistungen gegen südamerikanischen Mannschaften vielleicht mehr "böse Jungs" brauche. Über die letzte Frage war der Real-Madrid-Star wenig erfreut.

Nominierung sorgte für Kritik

Er entgegnete mit finsterer Miene: "Ihr wollt doch keine bösen Jungs, oder?" Der Journalist wendete ein, dass "Spieler, die dagegenhalten" der Mannschaft sicherlich guttäten. Darauf konnte Rüdiger nur süffisant lachen. Dann richtete er sich direkt gegen den Reporter: "Du weißt selbst, was vorher los war. Böse Jungs..."

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Rüdiger sorgte in der Vergangenheit mit mehreren Entgleisungen auf und neben dem Platz für Aufregung. Seine WM-Nominierung wurde aus diesem Grund sogar kritisiert.