Doppelpack
2:1 - "King Kane" rettet England vor K.o.ngo
Was ist da los bei dieser WM? Nach dem Sensations-Aus von Deutschland und Niederlande taumelte am Mittwoch England vor dem K.o.. Die "Three Lions" von Thomas Tuchel lagen im Finish 0:1 hinten, ehe Superstürmer Harry Kane die Partie mit einem Doppelpack drehte.
1. Minute: England Starstürmer Harry Kane hat sich noch einmal warmgetrabt, da setzt es eine kalte Dusche für die Three Lions: Kapitän Mbemba schlägt einen hohen Ball in den Strafraum, Spence kommt mit dem Kopf nicht ran, und Cipenga schießt den Ball flach zum 1:0 ein, wobei Goalie Pickford nicht gut aussieht. Sehenswert auch der folgende Salto des Sensations-Torschützen.
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Erst nach knapp einer halben Stunde sind die Löwen im Spiel: Die erste Chance nach Riche-Preistoß geht daneben (29.), gleich darauf pariert Kongo-Goalie Mpasi einen gefährlichen Bellingham-Kopfball (30.). Dann rettet Kongo-Verteidiger Wan-Bissaka auf der Linie sehenswert vor Rashford (35.). Fast schafft Wissa das 2:0 (42.).
VAR-Wirbel
Dann wird es laut: Kane fällt im Strafraum – kein Elfer. Und noch einmal Belling ham (45.+2). ORF-Experte Herbert Prohaska bedauert Kane & Co. zur Pause: "Die Engländer hätten sich längst den Ausgleich verdient, doch ein großartiger Tormann lässt sie verzweifeln ..."
England gegen DR Kongo
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© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
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So geht‘s auch nach Wiederbeginn weiter: Doppelchance durch Rashford (52./Außennetz) und Bellingham (53.).
Kane dreht Partie mit Doppelpack
Bis Kane die Löwen vor Freude brüllen lässt: 1:1 per Kopf nach Flanke von "Joker" Gordon (75.). Zehn Minuten später der Siegtreffer nach einem herrli chen Drehschuss ins Keuzeck. England steht im Achtelfinale, wo es am Montag zum Duell mit Gastgeber Mexiko kommt.
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