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Entscheidung steht

Zu gefährlich: Tour de France am Montag ohne Zuschauer

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Radfahrer fahren bei der Tour de France 2026 durch Barcelona, jubelnde Zuschauer am Straßenrand.
© Getty Images
Bereits nach zwei Etappen sorgen die Fans bei der Tour de France für Wirbel.
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Es sind Szenen, die eigentlich vermieden gehören. Viele Fans vergessen bei der Tour de France, dass genau neben ihnen Vollprofis hunderte Kilometer fahren und mit enormem Tempo an ihnen vorbeiziehen.

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Wie jedes Jahr lassen die Anhänger am Streckenrand den Fahrern kaum Platz, zünden bengalische Fackeln, welche für die Atmung extrem störend und gefährlich sind. Am Verhalten hat sich dennoch nichts geändert.

Doch nicht nur die Fans sorgen bei den Verantwortlichen für Kopfzerbrechen. Aufgrund der Hitzewelle im Süden Frankreichs und in den Pyrenäen wüten mehrere Waldbrände. Doch genau dort muss das Peloton am Montag durchfahren.

Verantwortliche greifen durch

Eine Absage der Etappe konnte zwar verhindert werden, allerdings mussten die Verantwortlichen ein "Geisterrennen" daraus machen. Entlang der Strecke werden nur Fahrer und Begleitfahrzeuge zugelassen sein.

Auch bei der Ziellinie sind keine Fans erlaubt. Damit ist die Gefahr der Waldbrände zwar nicht gebannt, allerdings die Gefahr für das Publikum nicht gegeben.

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