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Verlobte verletzt

Riesiger Schock für Rad-Star Pogacar

© EPA
Der Franzose Romain Gregoire hat die 2. Etappe der Tour de Suisse in Locarno im Sprint einer sechsköpfigen Ausreißergruppe gewonnen. Für seinen Konkurrenten gab es einen Schock-Moment.
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Weltmeister Tadej Pogacar schloss im Finale fast noch zur Spitze auf und baute seine Führung im Gesamtklassement auf nun 2:50 Minuten aus. Dabei hatte der slowenische Radstar bange Momente zu verdauen, denn seine Verlobte, Urska Zigart, stürzte zuvor bei der parallel ausgetragenen Tour de Suisse der Frauen schwer.

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Zigart kam in der Anfahrt aufs Ziel in Locarno auf einer Bodenwelle zu Fall und stürzte kopfvoran auf den Asphalt. Danach blieb die Gesamtzweite der letztjährigen Tour de Romandie regungslos liegen.

Untersuchungen im Spital ergaben, dass sich die 29-Jährige einen Bruch des Kiefers und Schürfwunden im Gesicht zugezogen hat, zudem besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

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