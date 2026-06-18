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Drama im Zoo

Fremder Mann wirft Kind (3) in ein Krokodil-Gehege

"Johnsons of Old Hurst"-Zoo
© Facebook/Johnsons of Old Hurst
Ein schrecklicher Vorfall erschüttert einen Zoo in England: Ein fremder Mann hat einen dreijährigen Buben in ein Krokodil-Gehege geworfen. Das Kind erlitt dabei schwere Verletzungen.
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Am Donnerstag um kurz vor 13:30 Uhr wurde die Polizei von Cambridgeshire zu der Anlage "Johnsons of Old Hurst" in der Nähe von Huntingdon gerufen. Ein 30-jähriger Mann aus Norfolk steht im Verdacht, einen dreijährigen Buben in das dortige Krokodil-Gehege geworfen zu haben. Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Nach Angaben der Ermittler kannten sich der Mann und das Kind vermutlich nicht. Der kleine Bub wurde nach dem Vorfall im Zoo mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert, wo er sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand befindet.

Polizei sucht Zeugen im Zoo

Die Ermittler versuchen nun, die genauen Hintergründe der Tat zu rekonstruieren. Detective Inspector Verity McCann erklärte zu dem Vorfall: "Zum jetzigen Zeitpunkt sprechen wir mit Personen, die sich zum Zeitpunkt dieses erschütternden Vorfalls im Zoo aufhielten, um mehr über die Umstände zu erfahren." Zudem fügte sie hinzu: "Wir glauben nicht, dass der festgenommene Mann und das Kind einander kennen." Die Polizei unterstützt derzeit die Familie des Opfers im Spital. "Unsere Gedanken bleiben bei ihnen", so McCann weiter.

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Traditionsreicher Zoo unter Schock

Der betroffene Betrieb ist ein traditionsreicher Familienbetrieb, der mittlerweile in der vierten Generation geführt wird, berichtet die britische "Daily Mail". Die Anlage beschreibt sich selbst als bewirtschafteter Bauernhof und Tierpark mit tropischen Gärten inmitten der Landschaft. Neben dem Krokodil-Gehege beherbergt das Gelände mehr als 100 Tiere, darunter afrikanische Löwen, Bengaltiger und Lippenbären. Zudem gehören ein Hofladen, eine Teestube sowie ein Steakhouse zu dem weitläufigen Betrieb.

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