Wiesberger verpasst München-Sieg

Golfprofi Bernd Wiesberger hat das mit drei Millionen US-Dollar dotierte DP-World-Tour-Turnier in München auf dem dritten Platz beendet.

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Der Burgenländer schrieb am Sonntag mit einer 71 (1 unter Par) seine schlechteste Runde bei dem Event an und verpasste damit den Sieg. Den holte sich unterdessen Michael Hollick. Der Südafrikaner setzte sich dank eines famosen Finishs und 18 unter Par vor seinem Landsmann Hennie du Plessis (-17) durch.

Wiesberger, der sich am Samstag mit Hollick die Führung geteilt hatte, fabrizierte am Schlusstag drei Birdies und zwei Bogeys. Am Ende lag der 40-Jährige vier Schläge hinter Hollick. Wiesbergers Landsmann Max Steinlechner landete auf Rang 30.