Sportmix
TV
E-Paper
Sport

In München

Wiesberger verpasst München-Sieg

Wiesberger starker Fünfter
© GEPA
Golfprofi Bernd Wiesberger hat das mit drei Millionen US-Dollar dotierte DP-World-Tour-Turnier in München auf dem dritten Platz beendet.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Burgenländer schrieb am Sonntag mit einer 71 (1 unter Par) seine schlechteste Runde bei dem Event an und verpasste damit den Sieg. Den holte sich unterdessen Michael Hollick. Der Südafrikaner setzte sich dank eines famosen Finishs und 18 unter Par vor seinem Landsmann Hennie du Plessis (-17) durch.

Auch interessant

Gegner erstarrt in Ehrfurcht vor Djokovic-Hit

36:25 - Vikings gewinnen Derby-Krimi

Das Knie! Serena Williams gibt in Wimbledon auf

Wiesberger, der sich am Samstag mit Hollick die Führung geteilt hatte, fabrizierte am Schlusstag drei Birdies und zwei Bogeys. Am Ende lag der 40-Jährige vier Schläge hinter Hollick. Wiesbergers Landsmann Max Steinlechner landete auf Rang 30.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gegner erstarrt in Ehrfurcht vor Djokovic-Hit

Tour de France führt drastische Änderung ein

Sinner müht sich nach Schock-Auftakt in 3. Runde

Das Knie! Serena Williams gibt in Wimbledon auf

Wiesberger verpasst München-Sieg

36:25 - Vikings gewinnen Derby-Krimi

Bitters Ofner-Aus in Wimbledon

Pogacar-Attacke auf Rivalen vor Tour de France

"Djoker" und Sinner im Wimbledon-Achtelfinale

Derby-Kracher um Halbfinale