Das Knie! Serena Williams gibt in Wimbledon auf

Serena Williams musste ihren Start im Doppel an der Seite ihrer Schwester Venus in Wimbledon wegen einer Knieverletzung komplett absagen.

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Serena Williams hat ihren Rückzug aus dem Doppelbewerb mit ihrer Schwester Venus bekannt gegeben, nachdem sie sich nicht rechtzeitig von einer Knieverletzung erholen konnte. Diese Verletzung erlitt der Tennis-Star bei der Erstrunden-Niederlage im Einzel gegen Maya Joint.

Bitteres Aus

Auf der Plattform Instagram meldete sich Serena Williams direkt bei ihren Fans zu Wort. In ihrem Beitrag erklärte sie: "Es bricht mir das Herz, dass ich vom Doppel zurückziehen muss. Wieder zurückzukehren, um anzutreten, war ein Geschenk, und die Gelegenheit, noch einmal an der Seite von Venus zu spielen, bedeutete mir die Welt. Ich habe alles getan, was ich konnte, aber unglücklicherweise ist mein Knie einfach nicht bereit für den Wettkampf."

Dank an das Team

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin bedankte sich zudem ausdrücklich bei den Verantwortlichen vor Ort. In ihrem emotionalen Post hieß es weiter: "Ich bin besonders Turnierdirektor Jamie Baker und dem gesamten Turnierteam dankbar, dass sie mir jede Gelegenheit zur Erholung gegeben haben. Danke an die Fans für eure unglaubliche Unterstützung und dafür, dass ihr dieses Comeback so bedeutungsvoll gemacht habt… Alles, was ich sagen kann, ist: Bleibt dran für eine Stadt in eurer Nähe…"

Einblicke in die Behandlung

Zu ihrem Beitrag veröffentlichte die Sportlerin ein Video, das sie humpelnd und mit einem stark bandagierten rechten Bein zeigt, während ihre Tochter Olympia mit ihrem Gehstock spielte. Zudem teilte sie Bilder ihrer medizinischen Behandlung. Serena Williams fügte hinzu: "Das Foto der Spritzen zeigt die Flüssigkeit, die sie nach meinem Einzelmatch aus meinem Knie abgesaugt haben – igitt! Die gute Nachricht ist, dass mein Knie nicht mehr anschwellen oder so viel Flüssigkeit ansammeln sollte. Die schlechte Nachricht ist, dass ich trotz aller Bemühungen nicht rechtzeitig für das Doppel bereit sein konnte."

Lange Ungewissheit in Wimbledon

Die 44-Jährige schlug nach vier Jahren Pause erstmals wieder in Wimbledon auf und war ursprünglich sowohl für das Einzel als auch für das Doppel angemeldet. Nachdem die siebenfache Einzelsiegerin nach der Niederlage gegen Joint nicht zu ihrer Pressekonferenz erschienen war, begann eine tagelange Ungewissheit, die sich durch die gesamte Woche zog und nun Gewissheit brachte.