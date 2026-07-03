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Jetzt wird es richtig ernst

Derby-Kracher um Halbfinale

Ein Vikings-Spieler tackelt einen Knights-Spieler im American Football Spiel auf dem Spielfeld.
© Mag.(FH) Roman Stoiber
Am Samstag kommt es in der heimischen Football-Liga zu zwei Krachern um den Aufstieg ins Halbfinale.
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Fünf Spiele stehen in der AFL noch an, ehe der neue Austrian Bowl Sieger gekürt wird. Für die verbleibenden sechs Teams ist der Traum vom Finale am 25. Juli in der Südstadt zum Greifen nah.

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Beste Offensive will zurückschlagen

Besonders brisant ist das Wiener Derby (Sa., 17 Uhr) zwischen Sensations-Aufsteiger Vienna Knights gegen Rekordmeister Vikings. Der Saisonverlauf hätte unterschiedlicher nicht sein können. Während die Wikinger zu Saisonbeginn Probleme und Verletzungssorgen hatten, stürmten die Ritter durch die Liga.

Eine große Menschenmenge jubelt auf der Tribüne bei einem Vikings-Knights-Spiel im Freien.
© Mag.(FH) Roman Stoiber

Das Team rund um Star-Quarterback Chad Jeffries hat nicht umsonst die beste Offensive der Liga. Aufgrund bitterer Ausfälle in der Defense musste man den zweiten Platz und die damit verbundene Bye Week noch an die Prager abgeben.

Doch für den Showdown gegen die Vikings sollten alle Schlüsselspieler wieder fit sein und das Team mit einigen Ex-Vikings will gegen den ehemaligen Verein das Football-Märchen weiterschreiben.

Graz träumt weiter vom Titel-Coup

Ebenfalls ein langer Weg zum lang ersehnten Titel wartet noch auf die Giants aus Graz. Am Samstag (16 Uhr) gastieren die Salzburg Ducks in der Steiermark und träumen von der großen Sensation, nachdem man den Sprung ins Play-off noch geschafft hat.

Die Giants hingegen lassen seit mehreren Spielzeiten nichts unversucht, um den Weg in den Austrian Bowl zu schaffen, im Halbfinale ist allerdings stets Endstation gewesen. Heuer soll es endlich wieder klappen und der erste Titel seit 2008 soll in die Steiermark zurückkommen.

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