Pogacar-Attacke auf Rivalen vor Tour de France

Vor dem Auftakt der 113. Tour de France am Samstag in Barcelona brodelt es hinter den Kulissen.

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Die heurige Tour de France (4. Juli - 26. Juli) mit Start in Barcelona und dem traditionellen Ziel in Paris könnte spannender kaum werden. Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Emirates) droht ein Kampf um das gelbe Trikot mit Giro-Sieger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Super-Bulle Remco Evenepoel (Red Bull - BORA-hansgrohe) und der 19-jährigen französischen Hoffnung und Tour-Debütant Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale).

Viele Experten sind sich sicher, dass die heurige Ausgabe die schnellste aller Zeiten sein wird. Das UAE-Team, wo Felix Großschartner als Edelhelfer von Pogacar im Kader steht, ist berüchtigt dafür, die Rennen für seine Gegner so schwer wie möglich zu machen. Auch Red Bull und Visma kommen mit starken Startern an die Startlinie, die mächtig Druck machen werden.

Während Vingegaard und Evenepoel sich seit Jahren packende Duelle mit dem slowenischen Ausnahme-Könner liefern, ging der Stern von Seixas erst diese Saison auf. Immer wieder wird der Teamkollege von Felix Gall, der nicht im Tour-Kader von Decathlon steht, mit einem Wechsel nach der Saison in Verbindung gebracht.

Kommt jetzt der Mega-Transfer?

Zuletzt tauchte sogar das Gerücht auf, dass das Schweizer Team Pinarello-Q.36.5 dem Super-Talent einen Vertrag mit 13 Millionen Euro Jahresgehalt anbieten soll. Damit würde er sogar 3 Millionen Euro mehr verdienen, als Rad-Dominator Pogacar.

© APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Nun meldete sich der Manager von Pogacar zu den Gerüchten zu Wort und schoss gegen den wohl unberechenbarsten Rivalen des Slowenen bei der Frankreich-Rundfahrt. "Manchmal ist es leichter, an der Spitze anzukommen, als dort zu bleiben", so Alex Carera.

Doch er legt gegen die französische Rad-Hoffnung nach: "Es ist viel zu früh, ihn wirklich beurteilen zu können. Bei der Dauphine konnte er Isac del Torro auf der harten Bergetappe nicht abschütteln." Der Mexikaner wird auf der großen Schleife Pogacars Edelhelfer sein und soll am Ende den Unterschied ausmachen.

Millionen-Deal unterschrieben

Während Seixas seinen Marktwert weiter steigern will, hat er im Vorfeld allerdings einen Millionen-Deal bereits unterschrieben.

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Ab sofort ist der Super-Teenie auch bei Uhren-Hersteller Breitling unter Vertrag und wird ein Modell während der Tour tragen.