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700 Höhenmeter

Das Geheimnis hinter Mayers EM-Marathon

Mehrere Marathonläuferinnen nehmen an den European Athletics Championships in Birmingham teil.
© GEPA pictures
So trotzte Österreichs Marathon-Lady 700 Höhenmetern
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42,195 Kilometer, 700 Höhenmeter und unzählige Kurven: Julia Mayer hatte sich für diesen außergewöhnlichen EM-Marathon einen speziellen Plan zurechtgelegt. Und der ging auf. Österreichs Rekordhalterin lief in Birmingham in starken 2:28:23 Stunden auf Rang zehn.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg: Mayer hatte sich wochenlang in der Höhe vorbereitet und dabei gezielt Höhenmeter gesammelt. Im Rennen hielt sich die 33-Jährige zunächst bewusst zurück, ehe sie sich Stück für Stück nach vorne arbeitete.

Plötzlich jagte Mayer die EM-Spitze

Noch vor der 20-Kilometer-Marke übernahm Mayer sogar die Führung der Verfolgergruppe. "Das war cool so an zweiter Position", sagte die Niederösterreicherin. Niemand habe vorne laufen wollen, doch Mayer blieb ihrem Plan treu: "Ich bin in meinem Rennen, ich gehe nicht von meinem Tempo runter."

Bei Kilometer 30 musste sie einige Sekunden abreißen lassen, blieb aber in Schlagdistanz. Auch die muskulär schwierigen letzten beiden Runden überstand Mayer stark und konnte auf den letzten 800 Metern sogar noch einmal zulegen.

"In den ersten zwei Runden habe ich mir gedacht, vielleicht wird es doch zu defensiv, aber es ist sehr gut aufgegangen", bilanzierte sie.

"Und langsam war es auch nicht"

Mit Platz zehn erreichte Mayer ihr oberstes Ziel. Auch die Zeit kann sich angesichts des anspruchsvollen Kurses sehen lassen: Ihre persönliche Bestleistung auf flacher Strecke liegt mit 2:26:08 Stunden nur gut zwei Minuten darunter. "Und langsam war es auch nicht", stellte Mayer zufrieden fest.

Gold holte die Finnin Alisa Vainio in der Championship-Rekordzeit von 2:22:26 Stunden. Eva Wutti belegte für Österreich Rang 45. Bei den Männern wurde Andreas Vojta in 2:15:34 Stunden 26., der Titel ging in EM-Rekordzeit von 2:09:11 an den Deutschen Amanal Petros.

Für Mayer war es zugleich ein historischer Lauf: Marathon-Medaillen wurden zum letzten Mal im Rahmen einer Freiluft-EM vergeben. Künftig erhalten die 42,195 Kilometer eine eigene Veranstaltung. Die Premiere steigt bereits am 17./18. April 2027 in Belgrad.

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