Giefing geht die Kraft aus: Doppel-Aus zum EM-Finale

Nur 35 Minuten Pause wurden für den ÖSV-Youngster hart

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Zum Abschluss der Schwimm-EM in Paris musste Christian Giefing noch einmal an seine Grenzen gehen. Der 18-jährige Burgenländer verpasste zunächst über 400 m Kraul das Finale – und stand nur rund 35 Minuten später bereits wieder für Österreichs völlig neu formierte 4-x-100-m-Lagenstaffel auf dem Startblock.

Über 400 m schlug Giefing nach 3:49,14 Minuten an. Damit blieb er 1,22 Sekunden über seiner persönlichen Bestleistung und belegte Rang 20. Auf einen Platz im Finale der besten acht fehlten 2,81 Sekunden.

"Es war relativ schwer, das Feld war extrem dicht", sagte Giefing. Für das Finale hätte er eine klare persönliche Bestzeit benötigt. Nach den vielen Bewerben der EM sei aber klar gewesen, "dass es nicht passiert".

35 Minuten später schon wieder im Becken

Viel Zeit zum Erholen blieb nicht. Mehr als 200 Meter Ausschwimmen gingen sich für Giefing vor seinem Staffeleinsatz nicht aus. Gemeinsam mit Max Halbeisen, Luka Mladenovic und Lukas Edl belegte er in 3:35,60 Minuten Rang 15.

"Ich habe richtig gemerkt, dass ich noch das Laktat von den 400 drinnen gehabt habe", erklärte Giefing selbstkritisch. "Ich habe leider die Staffel ein bisschen runtergezogen."

Auch Mladenovic war mit seinem Abschnitt unzufrieden: "Am ersten 50er habe ich es noch ganz gut gemacht, dann bin ich aber leider komplett gebrochen." Auf den Finaleinzug fehlten Österreich 2,27 Sekunden.

ÖSV setzt bei Staffel voll auf die Jugend

Das Quartett war gegenüber jener Staffel, die 2024 in Belgrad EM-Gold gewonnen hatte, komplett ausgetauscht worden und ist zusammen 33 Jahre jünger. Den OSV-Rekord von 2022 verfehlte die neue Besetzung um 2,80 Sekunden.

Ein Ausrufezeichen setzte Halbeisen. Seine 54,13 Sekunden über 100 m Rücken bedeuteten persönliche Bestzeit, auf den 17 Jahre alten österreichischen Rekord von Markus Rogan fehlen ihm nur noch acht Zehntel.

Für Giefing endet dennoch eine starke EM. Sein vierter Platz über 200 m Kraul war hinter Mladenovics Bronze über 200 m Brust das zweitbeste österreichische Ergebnis in Paris.