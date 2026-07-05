Gegner erstarrt in Ehrfurcht vor Djokovic-Hit

Ein Duell gegen Tennis-Gigant Novak Djokovic kann für einen Spieler alles bedeuten. In Wimbledon erstarrte Roman Safiullin vor Ehrfurcht mit einem witzigen Dialog.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Sonntag forderte Roman Safiullin niemand Geringeren als Novak Djokovic am Centre Court von Wimbledon. Der Russe wollte der ehemaligen Nummer 1 der Welt die Stirn bieten, allerdings wurde ihm vor dem Gang auf die legendäre Rasen-Arena ganz anders zumute.

Kurz bevor es auf den Platz ging, wurde von den TV-Kameras ein witziger Dialog eingefangen. "Dein Name steht hier überall", meinte der Russe beeindruckt mit Anspielung auf die Ehrentafeln in den Hallen des All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Danach ging es raus und die Nervosität war abgeschüttelt und alles war für einen Tennis-Hit angerichtet.