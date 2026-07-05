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Kurioser Dialog

Gegner erstarrt in Ehrfurcht vor Djokovic-Hit

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Zwei Tennisspieler betreten das Spielfeld in Wimbledon, einer hebt die Hand zum Gruß.
© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Ein Duell gegen Tennis-Gigant Novak Djokovic kann für einen Spieler alles bedeuten. In Wimbledon erstarrte Roman Safiullin vor Ehrfurcht mit einem witzigen Dialog.
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Am Sonntag forderte Roman Safiullin niemand Geringeren als Novak Djokovic am Centre Court von Wimbledon. Der Russe wollte der ehemaligen Nummer 1 der Welt die Stirn bieten, allerdings wurde ihm vor dem Gang auf die legendäre Rasen-Arena ganz anders zumute.

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Kurz bevor es auf den Platz ging, wurde von den TV-Kameras ein witziger Dialog eingefangen. "Dein Name steht hier überall", meinte der Russe beeindruckt mit Anspielung auf die Ehrentafeln in den Hallen des All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Danach ging es raus und die Nervosität war abgeschüttelt und alles war für einen Tennis-Hit angerichtet.

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