Kurioser Dialog
Gegner erstarrt in Ehrfurcht vor Djokovic-Hit
Am Sonntag forderte Roman Safiullin niemand Geringeren als Novak Djokovic am Centre Court von Wimbledon. Der Russe wollte der ehemaligen Nummer 1 der Welt die Stirn bieten, allerdings wurde ihm vor dem Gang auf die legendäre Rasen-Arena ganz anders zumute.
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Kurz bevor es auf den Platz ging, wurde von den TV-Kameras ein witziger Dialog eingefangen. "Dein Name steht hier überall", meinte der Russe beeindruckt mit Anspielung auf die Ehrentafeln in den Hallen des All England Lawn Tennis and Croquet Club.
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Danach ging es raus und die Nervosität war abgeschüttelt und alles war für einen Tennis-Hit angerichtet.
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