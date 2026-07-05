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Chaos auf 2. Etappe

Sturz-Schock und Pogacar-Panne bei der Tour

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Radfahrer richten nach einem Sturz bei der Tour de France ihre Fahrräder auf der Straße her.
© APA/AFP/LOIC VENANCE
Nach dem Team-Zeitfahren am Samstag herrschte auf der ersten offenen Etappe bei der 113. Tour de France richtig viel Chaos.
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Das zweite Teilstück der großen Schleife von Tarragone zurück nach Barcelona sorgte schon vor dem Start für jede Menge Spekulationen. Superstar Tadej Pogacar kann das Gelbe Trikot von Jonas Vingegaard am Olympiaberg in Katalonien übernehmen. Auch eine Ausreißer-Etappe wurde für möglich gehalten.

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Doch schon früh herrschte Alarm im Fahrerfeld. Bereits 10 Minuten nach dem Start kam es zum ersten Sturz-Schock. Unter anderem waren Silvan Dillier, Dorian Godon, Maxim Van Gils und Star-Sprinter Biniam Girmay betroffen.

Alle Sturzopfer konnten das Rennen allerdings mit mehr oder weniger leichten Blessuren fortsetzen.

Panne bei Pogacar-Team

Doch die Ausreißer konnten durch das Anfangschaos nie richtig wegkommen. Als dann etwa 60 Kilometer vor dem Ziel das Pogacar-Team UAE Emirates die Schlagzahl erhöhte, passierte den Top-Favoriten das große Drama.

Ausgerechnet Edelhelfer und Youngster Isac del Torro hatte einen folgenschweren Schaden erlitten. Auf der engen Straße zurück nach Barcelona musste er viele Fahrzeuge vorbeilassen, bis das Teamauto ihm helfen konnte.

Kommt noch eine Strafe?

Das Team musste das Tempo drosseln. Am Weg zurück nutzte der Mexikaner alle Tricks, um sich wieder ins Hauptfeld zurückzukämpfen, nachdem er zuvor über zwei Minuten verloren hatte.  Ob die Rennleitung noch eingreift und den UAE-Superjoker für das Vorgehen abstraft, wird sich noch entscheiden.

Auch interessant zu beobachten war, dass Pogacar bei der großen Schleife wohl einen neuen Schatten hat. Frankreichs Sieghoffnung Paul Seixas lauerte die ganze Zeit am Hinterrad des Slowenen, in den Bergen will der 19-Jährige die beiden Superstars Pogacar und Vingegaard schocken und zeigt jetzt schon auf.

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