Meine Top-5-Goalgetter

Das ganz persönliche WM-Ranking unseres Kult-Torjägers: Von Mbappé bis Dembélé - und ein Superstar hat es nicht rein geschafft.

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Bei aller Kritik über Werbe-Trinkpausen, zu viele Spiele und Nachtschichten usw.: Das, was die besten Torjäger der Welt bei dieser WM abliefern, ist vom Feinsten. Entgegen dem Trend der vergangenen Jahre, als viele Stars nach einer überlangen Saison in der Premier League, in Deutschland oder Spanien übermüdet oder angeschlagen zum eigentlichen Höhepunkt des Fußball-Sommers kamen, sind sie bis auf wenige Ausnahmen jetzt in Topform.

Mbappé kann einem leid tun

Die Viertelfinalspiele haben es in sich: Den Auftakt machten Mbappé und Dembélé mit ihrer Torshow gegen Marokko. Wobei Mbappé einem leidtun kann. Dass er in der Schlussphase mit einem Eisbeutel am Knöchel auf der Bank saß, ist bezeichnend. Im Achtelfinale gegen Paraguay war der zurzeit beste Stürmer der Welt einer regelrechten Treibjagd ausgesetzt - so was darf nie wieder passieren. Die Marokkaner sind wenigstens nicht ganz so hart reingegangen. Aber Respekt vor großen Spielern schaut anders aus - die sollten mehr geschützt werden!

Vorfreude auf Kane gegen Haaland

Jetzt freue ich mich auf England gegen Norwegen. Kane gegen Haaland, das hat was, wobei zwei Spielertypen aufeinanderprallen: Kane arbeitet auch nach hinten, Haaland lauert vorne, und beide sind Instinkt-Fußballer, genau das macht den perfekten Stürmer aus.

Was mich zu meinem persönlichen Stürmer-Ranking dieser WM bringt.

1. Kylian Mbappé (Frankreich)

Der kompletteste Stürmer hat auch den besten Kader hinter sich. Er wird sich die Torjägerkrone krallen - die Zukunft gehört ihm sowieso.

2. Lionel Messi (Argentinien)

Unglaublich, wie der mit mittlerweile 39 Jahren noch auf höchstem Niveau performt: Schnelligkeit, Technik, Torriecher. Zu seinen mittlerweile 21 Toren wird in der Nacht auf Sonntag gegen die Schweiz noch das eine oder andere dazukommen.

3. Harry Kane (England)

Der Wechsel zu Bayern hat ihn noch besser gemacht. Der perfekte Neuner. Er ist ein Megastar und steht trotzdem mit beiden Beinen am Boden.

4. Erling Haaland (Norwegen)

Neben Mbappé könnte auch er in Zukunft die Messi-Rekorde angehen. Ein Instinkt-Stürmer, der die ganze Mannschaft mit seiner guten Laune mitreißt.

5. Ousmane Dembélé (Frankreich)

Nach durchwachsenen Jahren bei Dortmund und Barca ging ihm bei PSG der Knopf auf, wobei er jetzt mit 29 in seiner Prime ist.

Und wo ist Ronaldo?

Jetzt werden Sie vermutlich wissen wollen: Und wo ist Cristiano Ronaldo? CR7 leistet mit seinen 41 Jahren noch immer Unglaubliches. Doch mit dem Achtelfinal-Aus der Portugiesen hat er sich leider aus den Top 5 verabschiedet.