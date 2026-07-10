Diese Traumvilla ist zum Schnäppchenpreis zu haben

Eine Villa mit spektakulärem Blick auf den Ärmelkanal für umgerechnet rund 290.000 Euro klingt wie ein echtes Schnäppchen. Doch der ungewöhnlich niedrige Preis hat einen entscheidenden Grund

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Die Immobilie an der berühmten Jurassic Coast, einem UNESCO-Weltnaturerbe in der Grafschaft Devon, wird bis 21. Juli versteigert. Sie verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und großzügige Wohnräume. Von der Terrasse aus reicht der Blick über die Küste bis zu den Orten Beer und Branscombe, bei klarer Sicht sogar bis zum Leuchtturm von Portland Bill.

Villa © Bradleys Estate

Die Villa wurde in den 1960er-Jahren für den britischen Schriftsteller R. F. Delderfield errichtet. Vor Kurzem brach jedoch ein Teil der Steilküste direkt an der Grundstücksgrenze ab. Seitdem liegt die Abbruchkante nur noch wenige Meter vom Garten entfernt.

Gefahr lauert

Nach Angaben des Maklers bescheinigt ein geologisches Gutachten zwar einen derzeit stabilen Untergrund, da eine Schicht Grünsand die Klippe stützt. Dennoch werden Kaufinteressenten ausdrücklich aufgefordert, die Gutachten und rechtlichen Unterlagen sorgfältig zu prüfen und sich unabhängig beraten zu lassen.

Villa © Bradleys Estate

Die Gefahr weiterer Felsstürze ist in der Region bekannt. Wegen anhaltender Steinschlaggefahr bleibt der Strand unterhalb der Villa laut BBC mindestens bis 2027 gesperrt. Die örtlichen Behörden weisen darauf hin, dass die weichen Gesteinsschichten entlang der Küste jederzeit neue Erdrutsche auslösen können. Trotz des offensichtlichen Risikos stößt die außergewöhnliche Immobilie auf großes Interesse. Für viele Käufer scheint der spektakuläre Meerblick die Unsicherheiten zumindest teilweise aufzuwiegen.