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Scheibe bricht

Horror auf Urlaubs-Flug: Passagier ragt aus Fenster

Mehrere Ryanair-Flugzeuge stehen nebeneinander auf dem Rollfeld des Flughafens Stansted.
© Getty Images
Eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach Deutschland ist nach einem Zwischenfall kurz nach dem Start zum Flughafen zurückgekehrt.
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Während des Fluges sei ein Knall zu hören gewesen, dann sei eine Fensterscheibe zerbrochen, sagte eine Passagierin. Mitreisende hätten den neben der beschädigten Scheibe sitzenden Passagier festgehalten. "Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus", sagte eine Augenzeugin im griechischen Rundfunk ERT.

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Andere Passagiere hätten den Mann zurückziehen können. In der Kabine fielen Sauerstoffmasken herab, wie auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerk zu sehen ist. Der Pilot habe daraufhin den Flug nach Memmingen abgebrochen und sei zum Flughafen Thessaloniki zurückgekehrt, berichtete die Passagierin. Der Rückflug habe nach dem Zwischenfall noch etwa 20 Minuten gedauert.

Der Passagier, der neben der beschädigten Scheibe gesessen haben soll, sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Thessaloniki gebracht worden, berichtete der griechische Rundfunk. Den Informationen zufolge stammt der Mann aus Serbien. Eine offizielle Stellungnahme von Ryanair oder den zuständigen Behörden zu dem Vorfall lag zunächst nicht vor. Ermittlungen seien aufgenommen worden, berichtete ERT.

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