Trauminsel steht für drei Millionen Euro zum Verkauf

Der Traum von einer eigenen Insel im Mittelmeer könnte für Investoren mit dem nötigen Kleingeld bald Wirklichkeit werden. In der beliebten Lagune von Grado steht derzeit ein rund 58 Hektar großes Privatparadies zum Verkauf.

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Wer schon immer von ungestörter Privatsphäre in Meeresnähe geträumt hat, bekommt nun in unmittelbarer Nachbarschaft zu Österreich eine seltene Gelegenheit. Die "Isola Ravaiarina", gelegen im Golf von Venedig in der Region Friaul-Julisch Venetien, wird aktuell auf dem Immobilienmarkt angeboten. Laut einer Anzeige des Maklers "Vladi Private Islands" beläuft sich der Kaufpreis für das unumschränkte Eigentum auf drei Millionen Euro. Das gesamte Areal umfasst eine Fläche von genau 576.441 Quadratmetern, wovon gut 218.838 Quadratmeter auf die umliegende Wasserfläche entfallen. Die Insel ist nur wenige Bootsminuten von der bekannten Hafenstadt Grado entfernt.

Luftaufnahme der Mittelmeerinsel Ravaiarina mit Häusern und Teichen in der Lagune von Grado. © Vladi Private Islands

Eigener Hafen und Gebäude

Die private Mittelmeerinsel verfügt bereits über eine ausgeprägte Infrastruktur, die beträchtliches touristisches und gastronomisches Potenzial bietet. Zum Angebot gehört ein kleiner, eigener Hafen für Boote, der eine komfortable Anreise sichert. Auf einer bebauten Gesamtfläche von rund 847 Quadratmetern befinden sich zudem zwei Appartementhäuser sowie ein Restaurant. Die Wohngebäude sind laut dem Anbieter noch weiter auszubauen, und auch das Restaurant ist derzeit geschlossen. Das gesamte Objekt bietet somit flexiblen Spielraum für künftige Investoren, die ein exklusives Projekt im Tourismussektor realisieren möchten.

Ehemalige Fischfarm im Salzwasser

Die Geschichte und die biologischen Gegebenheiten der Isola Ravaiarina machen die Immobilie zu einer echten Besonderheit. In der Vergangenheit wurde auf der Insel eine eigene Fischfarm in einer eigens dafür angelegten Salzwasser-Lagune betrieben. Die dort gezüchteten Spezialitäten wurden direkt im inseleigenen Restaurant frisch an die Gäste verkauft. Die Lagune von Grado zeichnet sich im Vergleich zu anderen Gewässern der Region durch einen besonders hohen Salzgehalt aus. Diese natürlichen Bedingungen sorgen für eine äußerst üppige Tier- und Pflanzenwelt sowie eine bemerkenswerte Vielfalt an verschiedenen Muschel- und Fischarten direkt vor der Haustür.