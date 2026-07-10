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US-Pilotin

Älteste Frau im All - Wally Funk ist tot

Wally Funk und andere jubeln und zeigen Daumen hoch bei einer Raumfahrtveranstaltung im Freien.
© AFP
2021 ist sie mit dem Blue-Origin-Raumschiff ins All geflogen.
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Die US-Flugpionierin Wally Funk ist tot. Funk, die 2021 im Alter von 82 Jahren ins All flog und damit einen Altersrekord aufstellte, starb in der Nacht auf Donnerstag in Grapevine im US-Bundesstaat Texas, wie eine Stadt-Sprecherin mitteilte. Die Pionierin sei zu Hause eines "natürlichen Todes" gestorben, umgeben von Menschen, die sie liebte.

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"Wir sind tief betrübt über den Tod von Wally Funk", hieß es auch in einem Beitrag auf der Plattform X des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Funk war 2021 mit dem Blue-Origin-Raumschiff "New Shepard" ins All geflogen und ist damit die älteste Frau, die je in den Weltraum reiste. "Wir fühlten uns geehrt, Teil ihrer Reise zu sein."

Menschen in blauen Raumanzügen umarmen sich schwerelos in einer Blue Origin Raumkapsel.
Dieses Standbild aus einem Video von Blue Origin zeigt den Gründer des Raumfahrtunternehmens, Jeff Bezos (Mitte rechts), wie er während des Raumfluges am 20. Juli 2021 sein Besatzungsmitglied Wally Funk umarmt. Die erste bemannte Mission von Blue Origin ist ein 11-minütiger Flug von West-Texas auf eine Höhe von 65 Meilen (106 km) und wieder zurück, der zeitlich mit dem 52. Jahrestag der ersten Mondlandung zusammenfällt. © AFP
Menschen in blauen Raumanzügen feiern nach der Landung einer Raumkapsel in einer Wüstenlandschaft.
© AFP

Erste Lehrerin der Flugbehörde FAA

Die ehemalige amerikanische Pilotin war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA. In den 60er-Jahren absolvierte sie ein Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten. Für eine Mission wurde sie nicht ausgewählt.

Pilotin Wally Funk steht mit Helm vor einem U.S. Air Force Flugzeug auf dem Rollfeld.
Dieses undatierte Pressefoto, das am 1. Juli 2021 mit freundlicher Genehmigung von Blue Origin zur Verfügung gestellt wurde, zeigt die Pilotin Wally Funk. © AFP

"Wally Funks unerschütterliche Entschlossenheit beweist, dass Träume kein Verfallsdatum haben", zitierte die Mitteilung Duff O'Dell, Stadträtin von Grapevine. Ihre "bahnbrechenden Leistungen" erfüllten Grapevine mit Stolz.

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