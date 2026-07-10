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Festnahme

45-Jähriger soll Mutter angezündet und getötet haben

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Während der Tat soll auch die 103-jährige Großmutter des Mannes anwesend gewesen sein.
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Ein 45 Jahre alter Mann soll in Hessen vor den Augen seiner Großmutter seine 76-jährige Mutter angegriffen und angezündet haben. Die Frau starb an ihren Verletzungen, wie die Polizei im hessischen Wiesbaden und die Limburger Staatsanwaltschaft am späten Donnerstag mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag nach einem Streit in einem Wohnhaus in Hünfelden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

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Während der Tat soll auch die 103-jährige Großmutter des Mannes anwesend gewesen sein. Die 103-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige starb noch vor Ort. Der Verdächtige flüchtete vom Tatort, konnte jedoch am Abend festgenommen werden. Bei der Fahndung waren auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten an.

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