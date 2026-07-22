Studie deckt auf: Dieses Produkt bei Haarausfall bringt nichts

Koffein-Shampoos sollen die Haarwurzeln anregen und Haarausfall stoppen. Eine aktuelle Auswertung der Studien kommt jedoch zu einem ernüchternden Ergebnis und zeigt, welche Behandlungen tatsächlich helfen.

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Haarausfall betrifft Millionen Menschen, Männer ebenso wie Frauen. Besonders bei erblich bedingtem Haarausfall greifen viele Betroffene zu speziellen Shampoos, Tonics oder Spülungen mit Koffein. Die Hoffnung: Das Koffein soll die Haarwurzeln stimulieren, das Haarwachstum fördern und dem Ausfallen der Haare entgegenwirken. Doch genau diese Versprechen halten einer wissenschaftlichen Überprüfung offenbar nicht stand.

Studien liefern kein klares Ergebnis

Das unabhängige Faktencheck-Projekt "Medizin transparent" hat die vorhandenen Studien zu koffeinhaltigen Haarpflegeprodukten ausgewertet. Insgesamt wurden neun sogenannte randomisiert-kontrollierte Studien untersucht, in denen Menschen mit Haarausfall entweder Koffein-Produkte oder ein wirkstofffreies Placebo verwendeten. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: Während einige Untersuchungen einen positiven Effekt beobachteten, konnten andere keinerlei Unterschied feststellen. Insgesamt reicht die Studienlage nicht aus, um eine Wirksamkeit von Koffein-Shampoos gegen Haarausfall zu belegen.

Mängel bei der Forschung

Drei Spenderflaschen auf Metallablage vor grauen Fliesen in einer modernen Dusche. © Getty Images

Hinzu kommt, dass viele der ausgewerteten Studien erhebliche Schwächen aufweisen. So wurden Haare teilweise mit ungenauen Methoden gezählt, Ergebnisse unvollständig veröffentlicht oder statistische Berechnungen waren nicht nachvollziehbar. In einigen Untersuchungen wussten sowohl die Teilnehmenden als auch die Forschenden, wer das Koffeinprodukt verwendete. Dadurch können Erwartungen das Ergebnis beeinflussen, ein bekannter Placeboeffekt. Ein weiterer Kritikpunkt: Sämtliche Studien wurden von Herstellern koffeinhaltiger Haarpflegeprodukte finanziert. Das kann das Risiko erhöhen, dass positive Ergebnisse bevorzugt veröffentlicht werden.

Warum Koffein überhaupt als Hoffnungsträger gilt

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee nicht. Im Labor konnten Forschende beobachten, dass Haarfollikel in einer Koffeinlösung schneller wachsen. Außerdem scheint Koffein dort die Bildung von Dihydrotestosteron (DHT) zu hemmen. Dieses Hormon spielt vor allem beim erblich bedingten Haarausfall von Männern eine entscheidende Rolle. DHT lässt die Haarfollikel mit der Zeit schrumpfen, wodurch die Haare dünner werden und schließlich ausfallen. Ob Koffein in einem Shampoo jedoch überhaupt tief genug in die Kopfhaut eindringt und dort denselben Effekt erzielt wie im Labor, ist bislang nicht nachgewiesen.

Bei Frauen ist die Ursache oft komplexer

Auch Frauen leiden unter Haarausfall, allerdings sind die Ursachen häufig vielfältiger. Neben hormonellen Veränderungen können unter anderem Nährstoffmängel, Erkrankungen oder genetische Faktoren eine Rolle spielen. Welche Bedeutung DHT dabei tatsächlich hat, ist bisher nicht abschließend geklärt. Entsprechend gibt es derzeit auch keine überzeugenden Belege dafür, dass Koffein-Shampoos Frauen mit Haarausfall helfen.

Diese Behandlungen wirken nachweislich

Für den häufigsten erblich bedingten Haarausfall, die sogenannte androgenetische Alopezie, stehen hingegen Therapien zur Verfügung, deren Wirksamkeit wissenschaftlich gut belegt ist. Dazu zählt Minoxidil, das sowohl bei Männern als auch bei Frauen eingesetzt werden kann. Es wird direkt auf die Kopfhaut aufgetragen oder in bestimmten Fällen als Medikament eingenommen. Mögliche Nebenwirkungen sind unter anderem Schwellungen sowie verstärkter Haarwuchs an anderen Körperstellen.

Für Männer kommt außerdem Finasterid infrage. Der Wirkstoff hemmt die Bildung von DHT und kann den Haarausfall verlangsamen. Allerdings kann das Medikament Nebenwirkungen wie Libidoverlust oder Potenzprobleme verursachen und gilt für Frauen nicht als wirksam. Bei anderen Formen des Haarausfalls, etwa kreisrundem Haarausfall oder Haarausfall infolge einer Erkrankung oder Chemotherapie, kommen wiederum andere Behandlungen zum Einsatz.