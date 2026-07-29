Neue Prognose: Es wird noch heißer!

Vor allem im Osten Österreichs wird es in den kommenden Tagen sehr heiß.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie schon im Juni werden 38 bis 39 Grad erwartet, stellenweise sind sogar 40 Grad möglich, wie die Geosphere Austria am Mittwoch in einer Aussendung prognostizierte. Wie lange die Hitzewelle dauert, sei noch ungewiss. Die extreme Trockenheit werde, trotz einzelner Gewitter und Schauer, verschärft. Bis Freitag, dem laut aktuellen Prognosen heißesten Tag, baue sich die Hitze im ganzen Land auf.

"Es gibt ein deutliches Ost-West-Gefälle", wurde Meteorologe Thomas Turecek in der Aussendung zitiert. Heiß werde es demnach zwar im gesamten Bundesgebiet, besonders heiß jedoch erneut im Osten. "Einzelne Stationen im östlichen Flachland können 38 bis 39 Grad erreichen. Vielleicht sogar 40, ähnlich wie im Juni", sagte Turecek. Damals registrierte die Messstation Wien-Innere Stadt am 28. Juni 40,0 Grad und einen Tag später jene in Bad Deutsch-Altenburg 40,1 Grad.

Keine Rote Hitzewarnung

Die höchste Hitzewarnung (Stufe Rot) werde es aus zwei Gründen dennoch nicht geben: "Erstens wird am Samstag eine schwache Störung für eine Abschwächung auf 34 bis 35 Grad sorgen. Es ist also lediglich an einem Tag extrem heiß", erklärte Turecek. Zweitens seien die Frühtemperaturen von 14 bis 22 Grad relativ moderat. In dicht verbauten Gebieten seien aber höhere Werte möglich.

Für weite Teile Österreichs gilt eine Hitze-Warnung © Geosphere Austria

Am Sonntag und Montag steigt die Temperatur dann laut Vorhersagemodellen erneut auf 35 Grad und stellenweise darüber an, die Wetterlage sei allerdings "insgesamt labiler", sagte Turecek. "Vom Bergland steigt die Schauer- und Gewitterneigung. Ein Ende der Hitzewelle bedeutet das vorerst aber nicht: "Es ist keine massive Wetterumstellung in Sicht. Was im Moment fehlt, ist ein eindeutiger Temperaturrückgang um zehn bis 15 Grad."

© APA

Dritte Hitzewelle im Westen und Süden

Im Westen und Süden Österreichs ist die aktuelle Hitzewelle schon die dritte des Jahres. "Die erste begann am 24. Mai und dauerte fünf bis neun Tage. Die zweite Hitzewelle, die Mitte Juni begann, erfasste ganz Österreich und dauerte in den Niederungen 18 bis 35 Tage - und somit ungewöhnlich lange", resümierte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria.

Laut Definition nach Kysely dauere diese Hitzewelle in manchen Regionen Österreichs sogar noch an, da hier die Tagesmaxima der Lufttemperatur noch nicht unter 25 Grad bzw. das Mittel der Tagesmaxima nicht unter 30 Grad gefallen sind. Dazu gehören etwa die Wetterstationen in Bregenz und Eisenstadt.

© APA

Mehr Hitzewellentage

Die Anzahl der Hitzewellentage steigt stärker an als die Anzahl der Hitzewellen, hieß es in der Aussendung weiter. Von den 1940er- bis zu den 1980er-Jahren gab es noch etwa ein bis zwei Hitzewellen pro Jahr, die im Mittel ein bis acht Hitzewellentage brachten. In den 2010er- und 2020er-Jahren gibt es mittlerweile zwei bis drei Hitzewellen pro Jahr, die im Mittel fünf bis 25 Hitzewellentage bringen.

© APA

Die Jahre ohne Hitzewelle gingen hingegen deutlich zurück. "Auch die Saison von Hitzewellen dehnte sich aus. Der früheste Beginn in der Periode 1961 bis 1990 war der 1. Juni, in der Periode 1991 bis 2020 war es aber schon der 29. April", berechnete Orlik. Die absoluten Maxima der Lufttemperatur in einer Hitzewelle sind von den 1980er-Jahren bis zu den 2020er-Jahren um etwa drei Grad gestiegen.

Auch Hitzebelastung steigt

Zudem habe sich das Potenzial für Hitzebelastung erhöht, wie ein Schwereindex zeige. Dieser kombiniert Dauer und mittlere Höchsttemperatur einer Hitzewelle. Im Mittel der neun Landeshauptstadt-Stationen stieg dieser Index vom Klima um 1975 bis zum aktuellen Klima von 5,3 auf 12,9 Grad-Tage - und damit um den Faktor 2,4.

"Hitzewellen treten heute nicht nur häufiger auf, sie dauern vielfach länger und erreichen höhere Temperaturen. Daraus ergibt sich ein deutlich erhöhtes Potenzial für gesundheitliche Belastungen", erklärte Klimaforscher Marc Olefs von der Geosphere Austria. Wie stark die Belastung tatsächlich empfunden wird, hänge neben der Lufttemperatur auch von Luftfeuchtigkeit, Wind und Strahlung ab. Diese Faktoren fließen in die Bewertung der gefühlten Temperatur und damit auch in die Hitzewarnungen der Geosphere Austria ein. Olefs: "Wie stark diese Risiken in Zukunft weiter zunehmen, hängt wesentlich davon ab, wie rasch die globalen Treibhausgasemissionen sinken: Konsequenter Klimaschutz kann die weitere Verschärfung begrenzen, während Anpassungs- und Hitzeschutzmaßnahmen bereits heute unverzichtbar sind."

Extreme Trockenheit wird verschärft

Die Trockenheit in Österreich, die schon seit Monaten andauert, wird durch die Hitze weiter verschärft. "An den seit Dezember 2025 vorherrschenden niederschlagsarmen Verhältnissen hat sich auch im Juli wenig geändert", analysierte Klimatologe Orlik. "Die Regenmengen im Juli waren oft zu gering, um eine weitere Verschärfung der anhaltenden Dürre zu verhindern."

Nach wie vor fehlen seit Jahresbeginn rund 30 Prozent auf ausgeglichene Niederschlagsverhältnisse: "Im Klimamittel sollten es bis zum 27. Juli im bundesweiten Flächenmittel 609 Millimeter Niederschlag sein. Bis jetzt fiel aber nur eine Regenmenge von 426 Millimeter. Damit war es in Österreich - zumindest seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts - in den ersten sieben Monaten eines Jahres nicht mehr so niederschlagsarm", so Orlik.

Durch häufiges Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein und langen Niederschlagspausen, speziell in der zweiten Mai- und Junihälfte sowie Ende Juli, waren die Verdunstungsraten sehr hoch. Das habe das Feuchtedefizit in den Böden weiter erhöht. Ähnlich wenig Niederschlag fiel in den Jahren 1971 und 2003. Dennoch waren die Defizite zum Klimamittel mit minus 27 beziehungsweise minus 25 Prozent etwas geringer als 2026.