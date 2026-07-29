1er-Schnäppchenmarkt in Wels am 1. August

Sogar der Weltladen und die Apotheke machen mit.

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Am Samstag, 1. August ist es wieder so weit: Von 9 bis 14 Uhr findet in der Welser Innenstadt der Schnäppchenmarkt statt. Die Shopbetreiber verkaufen am Stadtplatz, Schmidtgasse, Bäckergasse, Ringstraße und Pfarrgasse - entweder in Zelten in der FUZO oder direkt im Shop. Marc O'Polo, Sonnentor, Kürmayr Schuhe, Brautmoden Sissi, Gewanderia Second Hand Boutique uvm. reduzieren nochmals radikal.

Während man auf Schatzsuche ist, sorgen die Bands Glücksgriff und Paar Excellence mit Live-Performances für Beschwingtheit. Eine Woche später, am 7. und 8. August, wird dann auf der Linzer Landstraße der City Flohmarkt veranstaltet.