STADTPLATZ & Co.
1er-Schnäppchenmarkt in Wels am 1. August
Am Samstag, 1. August ist es wieder so weit: Von 9 bis 14 Uhr findet in der Welser Innenstadt der Schnäppchenmarkt statt. Die Shopbetreiber verkaufen am Stadtplatz, Schmidtgasse, Bäckergasse, Ringstraße und Pfarrgasse - entweder in Zelten in der FUZO oder direkt im Shop. Marc O'Polo, Sonnentor, Kürmayr Schuhe, Brautmoden Sissi, Gewanderia Second Hand Boutique uvm. reduzieren nochmals radikal.
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Während man auf Schatzsuche ist, sorgen die Bands Glücksgriff und Paar Excellence mit Live-Performances für Beschwingtheit. Eine Woche später, am 7. und 8. August, wird dann auf der Linzer Landstraße der City Flohmarkt veranstaltet.
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