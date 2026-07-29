Literaturpreisträgerin Jelinek will Straßenumbenennung

Dinghofer war bekennender radikaler Antisemit. Auch Karikaturist Gerhard Haderer will nicht mehr an ihn erinnert werden..

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Das Bündnis für eine Umbenennung der Dinghoferstraße wird immer breiter: Erneut fordern Stimmen eine Umbenennung der nach dem ehemaligen Bürgermeister und NSDAP-Mitglied benannten Dinghofer-Straße in Linz. Diesmal verlangen bekannte Persönlichkeiten in einem offenen Brief an Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ), den braunen Fleck aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu beseitigen. Die Absender schlagen als neuen Namensgeber den heuer verstorbenen Altbischof der Diözese Linz, Maximilian Aichern, vor.

Der gemeinsame Brief vom Mauthausen Komitee Österreich, der Katholischen Aktion Oberösterreich und dem OÖ. Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus haben u. a. Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, Historikerin Gabriella Hauch, Karikaturist Gerhard Haderer oder der Intendant des Landestheaters Linz, Hermann Schneider, unterzeichnet. Sie appellieren an den Bürgermeister "im Geiste der demokratischen und antifaschistischen Werte der Republik zu handeln: Die Dinghoferstraße soll in Zukunft Aichernstraße heißen."

1940 der NSDAP beigetreten

Dinghofer war bekennender radikaler Antisemit. © Wikipedia

Der in Ottensheim geborene großdeutsche Politiker Franz Dinghofer (1873-1956) war von 1907 bis 1918 Linzer Bürgermeister. In den 1920er-Jahren saß er u.a. im Nationalrat, war Justizminister, Vizekanzler und Dritter Präsident des Nationalrates. Von 1928 bis 1938 stand er als Präsident dem Obersten Gerichtshof vor. 1940 trat er der NSDAP bei. Der "Judenhasser, 'Arisierer' und Nationalsozialist Franz Dinghofer" habe aber keine Ehrung verdient, bringt es der Sprecher des OÖ Netzwerkes, Robert Eiter, auf den Punkt.

Bgm. Prammer gegen isolierte Umbenennung

Die Diskussion um die Umbenennung der Dinghoferstraße kommt in Linz immer wieder auf. 2019 etwa hatten dies die Linzer Grünen gefordert. 2022 hat die Stadt ihre 1.158 Straßen und öffentlichen Plätze von einer Historikerkommission nach möglichen belasteten Namensgebern durchleuchten lassen. Dinghofer fiel in die Kategorie 2 der belasteten Personen, nur vier Straßennamen der Kategorie 1 wurden bisher umbenannt. Ausschlaggebend bei der Einteilung war vor allem, wie aktiv und exponiert die Namensgeber Extrempositionen eingenommen haben.

Prammer teilte am Mittwoch mit, dass neue Namen für Straßen der Kategorie 2 nicht vorgesehen seien. "Eine isolierte Umbenennung der Dinghoferstraße ohne neue historische Erkenntnisse würde die einheitliche Systematik und das Gesamtergebnis der Untersuchung infrage stellen", so der Bürgermeister. Sollten weitere Infos bekannt werden, die das historische Bild Dinghofers "wesentlich verändern", könne "selbstverständlich eine neuerliche fachliche Beurteilung erfolgen", meinte er weiter.