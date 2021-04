× Regen sorgt für Crash-Chaos

Der starke Regen sorgte für reichlich Chaos und einige Crashs beim Imola-GP.

Rutschpartie in Imola! Der Grand Prix der Emilia Romagna fällt massivem Regen zum Opfer. Das bekamen auch zahlreiche Fahrer zu spüren. Bereits in der "Formation Lap", bei der die Piloten ihre Boliden warm fahren, geriet Ferarri-Fahrer Charles LeClerc in Rutschen.

Das Rennen begann und los ging die wilde Wasserschlacht! Max Verstappen erwischte einen Traumstart und konnte an Pole-Inhaber Lewis Hamilton vorbeiziehen. Der Red-Bull-Pilot schien mit den schwierigen Bedingungen klar zu kommen. Anders bei Williams-Fahrherer Nichjolas Latifi, den es nach einem ersten Dreher soagr auf der Geraden in die Leitplanken schob (siehe Bild unten).

Auch Mick Schuhmacher hatte mit dem starken Regen zu Kämpfen. Der haas-Pilot kam auf der nassen Strecke ebenfalls ins Straucheln und rammte eine Bande.