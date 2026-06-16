Darum sollten Sie im Sommer NIEMALS nackt schlafen

Die Sonne brennt, die Luft steht und nachts verwandelt sich das Schlafzimmer in eine Sauna. Tropennächte rauben uns den Schlaf. Der erste Impuls? Alles ausziehen. Doch genau das ist ein riesiger Fehler. Warum Experten dringend vom Nacktschlafen abraten und wie Sie trotzdem cool bleiben.

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Wir alle kennen diesen verzweifelten Kampf im Bett: Das Thermometer weigert sich, unter die 20-Grad-Marke zu fallen. Man wälzt sich von links nach rechts, die Laken kleben am Körper und an Erholung ist kaum zu denken. Die scheinbar logischste Lösung? Den Pyjama kurzerhand in die Ecke feuern und so ins Bett schlüpfen, wie Gott uns schuf. Doch Vorsicht! Was sich im ersten Moment nach purer Freiheit anfühlt, ist in Wahrheit eine ziemlich schlechte Idee.

Ekel-Alarm im Bett

Wer schwitzt, verliert Wasser und das nicht zu knapp. Bis zu 1,5 Liter Schweiß produziert unser Körper durchschnittlich pro Nacht. Während wir schlafen, läuft unsere Zellregeneration auf Hochtouren. Die Folge? Unzählige abgestorbene Hautschuppen rieseln von uns ab.

Wer jetzt ohne Kleidung im Bett liegt, liefert diesen Cocktail aus Schweiß und Hautzellen völlig ungefiltert an seine Matratze ab. Ohne eine Stoffbarriere dazwischen verwandelt sich Ihr Bett in ein feucht-warmes Paradies für ungebetene Gäste. Hausstaubmilben, Bakterien und Pilze feiern regelrecht eine Party auf Ihrer Matratze.

Unterkühlungs-Gefahr

So unerträglich heiß es sich beim Einschlafen auch anfühlt: In der Nacht, besonders während der wichtigen Tiefschlafphasen, sinkt unsere Körpertemperatur ab. Wer jetzt nackt daliegt und vielleicht durch den Schweiß noch leicht feucht ist, riskiert eine Unterkühlung. Die unangenehme Folge: Man wacht am nächsten Morgen verspannt, fröstelnd oder gar mit Halsschmerzen auf.

Greifen Sie deshalb zu leichter, atmungsaktiver Kleidung. Ein lockerer Schlafanzug aus Naturmaterialien wie Baumwolle oder Leinen ist die perfekte Wahl. Er saugt den Schweiß auf, wirkt wie eine Klimaanlage für die Haut und klebt nicht unangenehm am Körper.

SOS-Tipps: So schlafen Sie bei Tropenhitze trotzdem gut

Um die Sommernächte endlich wieder genießen zu können, helfen neben dem richtigen (und vorhandenen!) Schlafanzug diese genialen Tricks:

Clever trinken

Dehydration ist der Schlafkiller Nummer eins. Trinken Sie vor dem Zubettgehen ein Glas Wasser und stellen Sie sich ein weiteres als Notfall-Reserve auf den Nachttisch. Das verhindert ein Austrocknen der Schleimhäute und bewahrt Sie davor, nachts durstig aufzuwachen.

Schlafzimmer abdunkeln

Tagsüber gilt: Fenster zu, Rollos runter. So sperren Sie die Hitze aus. Erst wenn die Außentemperatur nachts spürbar sinkt, reißen Sie die Fenster weit auf und fangen die frische Brise ein.

Leichtes Dinner

Vermeiden Sie schwere Mahlzeiten am Abend. Wer seinem Körper kurz vor dem Schlafen noch Höchstarbeit bei der Verdauung zumutet, heizt ihn buchstäblich von innen auf. Setzen Sie auf leichte Kost und lassen Sie dem Magen mindestens zwei Stunden Zeit, bevor Sie sich ins Bett kuscheln.

So behalten Sie in heißen Nächten einen kühlen Kopf.