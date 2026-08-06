Bei Hitze: Sie müssen nur diese 4 Körperstellen kühlen!

Die aktuelle Hitze verlangt unserem Kreislauf so einiges ab. Doch statt mühsam, den ganzen Körper herunterzukühlen, reicht es aus, vier ganz bestimmte Körperstellen zu erfrischen. Das verpasst dem gesamten Organismus einen sofort spürbaren Kälte-Boost.

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Die Hitzewelle scheint kein Ende zu nehmen. Um unsere Körpertemperatur auf überlebenswichtige 37 Grad zu halten, laufen unsere körpereigenen Kühlsysteme auf Hochtouren. Die Blutgefäße weiten sich, wir schwitzen stark und oft sinkt dabei der Blutdruck. Müdigkeit, Schwindel, dicke Beine und fiese Kopfschmerzen sind die gefährlichen Folgen. Doch bevor Sie sich verzweifelt eiskalt duschen (was den Kreislauf nur unnötig schockt, gibt es eine viel clevere Methode: Gezieltes Kühlen an 4 bestimmten Körperstellen.

Die Handgelenke

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An den Innenseiten der Handgelenke ist die Haut besonders dünn und unsere Blutgefäße verlaufen extrem nah an der Hautoberfläche.



So geht’s: Lassen Sie für ein bis zwei Minuten kühles (nicht eiskaltes) Wasser sanft über Ihre Handgelenke laufen. Das Blut wird an dieser Stelle minimal heruntergekühlt und zirkuliert direkt weiter durch den restlichen Körper. Die gefühlte Körpertemperatur sinkt innerhalb von wenigen Minuten. Ein absoluter Gamechanger, besonders im Büro oder unterwegs.

Der Nacken

Der Nacken ist eine unserer zentralen Schaltstellen für die Körpertemperatur. Hier sitzen wichtige Blutgefäße, die das Gehirn versorgen.



So geht’s: Ein feuchter, kühler Waschlappen oder ein spezielles Kühltuch im Nacken wirkt wahre Wunder. Es signalisiert dem Gehirn Entspannung, kühlt hoch bis in den Kopf und schützt ganz nebenbei vor hitzebedingten Spannungskopfschmerzen.

Schläfen und Stirn

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Wer einen "kühlen Kopf" bewahrt, entgeht dem Hitzekollaps. An den Schläfen pulsiert das Blut spürbar, und an der Stirn befinden sich besonders viele Schweißdrüsen.



So geht’s: Ein sanftes Tupfen mit einem kühlen Tuch oder ein Eiswürfel, der (unbedingt in ein Tuch gewickelt) sanft über die Schläfen gerieben wird, belebt den Geist sofort. Der dröhnende Druck im Kopf lässt nach, und Sie fühlen sich schlagartig wieder wach und konzentriert. Zusatz-Tipp: Auch gekühlte Gurkenschalen auf der Stirn wirken herrlich erfrischend.

Füße und Knöchel

Wenn es heiß ist, weiten sich unsere Blutgefäße, das Herz muss schneller pumpen und das Blut sackt schnell in die Beine. Die Folge sind geschwollene, schwere Füße.



So geht’s: Ein kühles Fußbad (funktioniert auch hervorragend unter dem Schreibtisch im Homeoffice) ist eine absolute Wohltat. Durch den Kältereiz ziehen sich die Venen wieder zusammen, das Blut wird leichter zurück Richtung Herz transportiert und der gesamte Kreislauf stabilisiert sich.

Vergessen Sie außerdem nicht, ausreichend zu trinken (am besten Wasser oder lauwarme Tees) und tragen Sie lockere, helle Kleidung.