Jetzt startet die nächste Hitzewelle

Nach einer kurzen Verschnaufpause kehrt der Hochsommer mit voller Kraft zurück.

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Schon am Donnerstag steigen die Temperaturen in Österreich wieder deutlich an, ehe sich am Wochenende die nächste Hitzewelle etabliert. Zu Beginn der kommenden Woche sind regional sogar bis zu 34 Grad möglich.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter bereits freundlicher als zuletzt. Vor allem vom Waldviertel bis ins Nordburgenland sowie westlich von Innsbruck scheint häufig die Sonne. Zwar sind von Salzburg bis ins niederösterreichische Bergland noch einzelne Regenschauer möglich, insgesamt setzt sich aber zunehmend sommerliches Wetter durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 28 Grad, im Westen und Süden sind lokal bereits bis zu 31 Grad drin.

Der Freitag bringt dann nahezu perfektes Badewetter. Die Sonne scheint vielerorts den ganzen Tag, Wolken bleiben die Ausnahme und Regenschauer sind nur vereinzelt entlang der Grenze zu Italien oder Slowenien möglich. Mit 25 bis 32 Grad wird es in vielen Regionen bereits hochsommerlich.

Bis zu 34 Grad

Am Samstag legt die Hitze noch einmal zu. Nach einem sonnigen Start bilden sich zwar Quellwolken, entlang und südlich des Alpenhauptkamms können sich einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Davon abgesehen wird es mit 25 bis 33 Grad erneut sehr heiß.

Auch der Sonntag bringt überwiegend sonniges Wetter. Nur im Süden sind vereinzelt kurze Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen erneut 25 bis 33 Grad, die höchsten Werte werden in Osttirol und Kärnten erwartet.

Zum Wochenstart setzt sich die Hitzewelle fort. Der Montag verläuft nach derzeitigem Stand überwiegend sonnig und trocken. Mit 27 bis 34 Grad wird die heißeste Luft der neuen Hitzewelle erwartet. Damit steht Österreich zu Beginn der neuen Woche erneut eine Phase mit verbreitet großer Wärmebelastung bevor.