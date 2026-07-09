So gut schmeckt das Filmfestival am Rathausplatz

Beim Filmfestival am Rathausplatz geht es auch kulinarisch rund. Von Schnitzel und Kaiserschmarrn über Paella, Gyros und Tacos bis Sushi tischen 29 Gastro-Stände groß auf.

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Das 36. Film Festival ist bereits voll angelaufen. Noch bis zum 6. September verwandelt sich das Areal vor dem Rathaus täglich in einen riesigen Kultur-Hotspot bei freiem Eintritt. Neben legendären Konzerten, herausragenden Opern- und Musikproduktionen auf der 300 Quadratmeter großen Leinwand spielt heuer auch das gastronomische Angebot wieder alle Stückerln.

Entspannte Sommertage beim Filmfestival am Rathausplatz. © Roman Fuhrich

Internationale Genuss und Wiener Klassiker

Insgesamt 29 Gastronomiebetriebe tischen während des Festivals kulinarische Spezialitäten auf. Die Palette reicht von traditioneller Heurigenküche, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn bis hin zu internationalen Gerichten. Neben Klassikern aus Italien, Griechenland und Spanien wie Paella oder Gyros stehen auch asiatische Spezialitäten wie Sushi, mexikanische Tacos, persische Speisen und kreative Bowls auf den Speiseplänen.

Kulinarische Vielfalt beim Filmfestival 1 / 8 Junge Frau bereitet Nougatschmarrn an einem großen Stand auf einem Filmfestival zu. © Roman Fuhrich Ein Mann steht lachend hinter einer Theke mit verschiedenen Döner- und Imbissgerichten. © Roman Fuhrich Zwei Frauen mit Strohhüten und pinken Schürzen bereiten Crêpes an einem Festival-Stand zu. © Roman Fuhrich

Neue Kleinod-Location

Das "Prunkstück Sonnendeck" ist die neue Sommeradresse. © Nikolaus Mautner Markhof

Als Highlight feiert das Kleinod seine Premiere auf dem Festivalgelände. Mit dem "Prunkstück Sonnendeck" ist im Rathauspark eine neue Genusslocation auf rund 400 Quadratmetern und zwei Ebenen entstanden. Im Erdgeschoss sorgen Bar, Showküche und Lounge rund um den Brunnen für lebendige Atmosphäre.

Darüber eröffnet sich eine begehbare Dachterrasse mit Blick über den Rathausplatz und das Festivalgeschehen. Jeden Samstag lädt die "Daytime Society" von 12 bis 18 Uhr am Prunkstück Sonnendeck zum stilvollen Wochenendauftakt mit DJ-Sounds, Drinks und urbanem Sommerflair.

Die Speisekarte reicht von Petite Beef Tatar mit Bio-Toast, Kokos-Arancini mit Wildfang-Garnele bis hin zu einem Petite Wagyu Brioche mit Jamón-Marmelade und Fries. Den süßen Abschluss bilden Brandteigkrapfen mit Nougat.

Beim Wein setzt die Bar-Institution auf den leichten französischen Rosé Château Sainte Marguerite aus der Provence. Die Cocktailkarte bietet eine breite Auswahl von Sours bis hin zu sommerlichen Kreationen wie Spicy Margarita, Watermelon Smash oder Earl Grey Fizz.

Aperol Spritz Piazza in neuem Look

Die Aperol Spritz Piazza bringt Musik auf den Rathausplatz. © Dragan Dok

Ein Jubiläum begeht die Aperol Spritz Piazza, die seit 10 Jahren fester Bestandteil des Events ist. Zum Jubiläum wurde die Piazza neugestaltet und das Musikprogramm weiter ausgebaut. Mit "Rising Talents by Aperol presented by oeticket" wird die Piazza jeden Donnerstag zur Bühne für aufstrebende Musikerinnen. Darüber hinaus sorgen die "Golden Hour Sounds" von Donnerstag bis Samstag für den passenden Soundtrack zum Sommer.