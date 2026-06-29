Vorsicht im Sommer: So gefährlich sind Flip Flops wirklich

Im Sommer dürfen Flip Flops einfach nicht fehlen. Gerade im Jahr 2026 feiern die luftigen Zehentrenner ein riesiges Comeback und liegen absolut im Trend. Doch es ist Vorsicht geboten: Wir verraten, warum das Kult-Schuhwerk alles andere als optimal ist und welche fiesen Beschwerden drohen.

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Stylisch, luftig und der perfekte Begleiter für heiße Sommertage: Flip Flops gehören für viele zur warmen Jahreszeit einfach dazu. Schnell hineingeschlüpft, passen sie zu nahezu jedem Sommer- und Beach-Outfit und sorgen für angenehm kühle Füße. Doch so praktisch die beliebten Sandalen auch sind, Mediziner warnen vor den Folgen: Wer den ganzen Sommer in den minimalistischen Tretern verbringt, riskiert langfristige Gesundheitsschäden.

Warum Sie auf Flip Flops besser verzichten sollten

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Flip Flops bieten weder dem Fußgewölbe Halt, noch haben sie eine Fersenkappe. Das bedeutet: Der Fuß muss die gesamte Haltearbeit selbst übernehmen. Um den Schuh beim Gehen nicht zu verlieren, krallen sich unsere Zehen bei jedem Schritt reflexartig fest. Was harmlos klingt, ist eine enorme Dauerbelastung für Sehnen und Muskeln. Mediziner vergleichen das Laufen in Flip Flops mit einem anstrengenden Workout für die Füße, das bei stundenlangem Tragen unweigerlich zur Überlastung führt.

Verheerende Folgen für Knie, Hüfte und Rücken

Wer viel in Zehensandalen läuft, verändert unbewusst seinen gesamten Gang. Studien zeigen, dass Flip-Flop-Träger kleinere Schritte machen und die natürliche Abrollbewegung des Fußes gestört ist. Da die oft nur hauchdünne Kunststoffsohle die Stöße beim Auftreten kaum dämpft, wird die Erschütterung direkt in die Gelenke weitergeleitet.

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Die Folgen lassen meist nicht lange auf sich warten: Beschwerden wie der schmerzhafte Fersensporn oder eine Entzündung der Sehnenplatte unter dem Fuß (Plantarfasziitis) stehen in orthopädischen Praxen nach dem Sommerurlaub hoch im Kurs. Schlimmer noch, durch die Fehlbelastung kann es zu einer Kettenreaktion kommen, die Schmerzen in den Knien, der Hüfte und sogar im Rücken auslöst.

Verletzungsgefahr und Bakterien-Falle

Neben den orthopädischen Warnsignalen gibt es noch zwei weitere Faktoren: die Stolpergefahr und die Hygiene. Durch den mangelnden Halt knickt man in den lockeren Sohlen sehr leicht um, was schnell zu Zerrungen oder Stürzen führen kann. Zudem sammeln sich auf den flachen Sohlen bei sommerlicher Hitze und Schweiß schnell Bakterien und Erreger an, die Flip Flops wirken hier teilweise wie ein regelrechter Nährboden.

Müssen Sie Ihre Flip Flops jetzt wegwerfen?

Keine Panik! Sie müssen dem Trend von 2026 nicht komplett abschwören. Orthopäden raten jedoch zu einem bewussteren Umgang, denn die Dosis macht das Gift:

Der richtige Einsatzort: Für den kurzen Weg zum Pool, im Schwimmbad oder am Strand sind Flip Flops völlig in Ordnung.

Lange Strecken meiden: Für einen Stadtbummel oder ausgedehnte Spaziergänge sollten Sie auf festes Schuhwerk oder modische Sandalen mit Riemchen (z. B. mit Fersenband) umsteigen. Diese umschließen den Fuß und nehmen ihm die krampfhafte Haltearbeit ab.

Auf Qualität achten: Wenn Sie Zehentrenner kaufen, wählen Sie Modelle mit einem anatomischen Fußbett und einer dickeren, festen Sohle. Ein guter Test: Lässt sich der Schuh wie ein Handtuch komplett in sich verdrehen und zusammenklappen, lassen Sie besser die Finger davon.

Füße entlasten

Gönnen Sie Ihren Füßen im Sommer öfter mal eine echte Auszeit. Der beste Gegentrend zu ungesunden Schuhen ist ohnehin das Barfußlaufen auf weichen Untergründen wie Gras oder Sand. Das stärkt die Muskulatur ganz natürlich, fördert die Durchblutung und bringt Ihnen das pure Sommer-Feeling zurück.