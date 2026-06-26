Vorsicht! Diese Sonnenbrillen schaden Ihren Augen

Sonnenbrille auf und ab an den Strand? So einfach ist es leider nicht. Denn manche Modelle können den Augen sogar schaden. Worauf Sie beim Kauf unbedingt achten sollten.

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Sommer, Sonne, Strand und natürlich die Sonnenbrille. Sie gehört im Urlaub genauso selbstverständlich dazu wie Sonnencreme oder Flip-Flops. Schließlich schützt sie vor blendendem Licht und macht jeden Sommerlook komplett. Doch genau hier steckt ein Risiko, das viele unterschätzen. Denn nicht jede Sonnenbrille schützt Ihre Augen tatsächlich. Im schlimmsten Fall kann sie ihnen sogar schaden.

Ihre Sonnenbrille könnte gefährlich sein

Viele glauben: Je dunkler die Gläser, desto besser der Schutz. Das stimmt allerdings nicht. Dunkle Gläser sorgen lediglich dafür, dass weniger sichtbares Licht ins Auge gelangt. Dadurch öffnen sich die Pupillen weiter, weil das Auge denkt, es sei dunkler. Besitzt die Sonnenbrille nun keinen ausreichenden UV-Schutz, kann deutlich mehr schädliche UV-Strahlung ins Auge gelangen. Genau das macht billige Sonnenbrillen ohne geprüften UV-Filter problematisch.

Der natürliche Schutzmechanismus fällt weg

Ohne Sonnenbrille passiert automatisch etwas ganz Natürliches: Bei grellem Sonnenlicht kneifen wir die Augen zusammen und die Pupillen verengen sich. So gelangt weniger Licht und damit auch weniger UV-Strahlung ins Auge. Eine dunkle Sonnenbrille nimmt dem Auge dieses Warnsignal. Die Pupillen bleiben weiter geöffnet. Fehlt gleichzeitig der UV-Schutz, trifft mehr schädliche Strahlung auf empfindliche Bereiche des Auges. Langfristig kann das unter anderem die Netzhaut schädigen.

Vorsicht bei Billig-Brillen

Gerade im Urlaub greifen viele spontan zu einer Sonnenbrille vom Strandstand oder Kiosk. Das muss zwar nicht automatisch schlecht sein, allerdings lohnt sich ein genauer Blick auf die Kennzeichnung. Entscheidend ist nicht der Preis oder die Farbe der Gläser, sondern der UV-Schutz.

Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Eine gute Sonnenbrille sollte folgende Kennzeichnungen tragen: UV400 oder 100 % UV-Schutz CE-Kennzeichnung als Hinweis darauf, dass die Brille die europäischen Sicherheitsanforderungen erfüllt Erst diese Angaben zeigen, dass schädliche UV-Strahlen zuverlässig herausgefiltert werden.