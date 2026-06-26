Besser als Wasser: Diese Getränke sollten Sie bei über 30 Grad trinken

Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, greifen wir alle instinktiv zur Wasserflasche. Schließlich ist viel trinken bei Hitze das A und O. Doch eine verblüffende Studie stellt jetzt klar: Reines Wasser ist gar nicht der effektivste Durstlöscher! Wir verraten, welche Getränke unseren Körper jetzt viel besser unterstützen.

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Jeder kennt das Gefühl an heißen Sommertagen: Die Sonne brennt, man schwitzt aus allen Poren und leert ein großes Glas Wasser fast auf einen Zug. Doch kaum hat man getrunken, meldet sich die Blase und der Durst ist kurz darauf schon wieder da. Kommt Ihnen das bekannt vor? Die Wissenschaft hat dafür eine erstaunlich simple Erklärung. Forscher haben herausgefunden, dass bestimmte Alltagsgetränke unseren Körper weitaus besser und langanhaltender mit Flüssigkeit versorgen als das klassische Leitungswasser.

Warum Wasser nicht optimal ist

Schottische Forscher der St. Andrews University und der englischen Loughborough University haben einen "Beverage Hydration Index" (BHI) entwickelt. Die Forscher haben an 72 Probanden getestet, nicht wie viel Wasser in einem Glas ist, sondern wie viel von dieser Flüssigkeit tatsächlich im Körper gehalten wird.

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Das Problem an purem Wasser: Trinkt man große Mengen davon auf leeren Magen, rauscht es förmlich durch unseren Körper hindurch. Weil dem reinen H₂O Nährstoffe und wichtige Elektrolyte fehlen, kann unser Körper es schlecht binden. Das Resultat? Die Nieren filtern es sofort heraus, wir müssen häufiger zur Toilette und der Körper scheidet die Feuchtigkeit schnell wieder aus.

Die Top 3 Hitze-Getränke

Um bei über 30 Grad wirklich optimal hydriert zu bleiben, braucht der Körper Getränke, die wie ein innerer "Schwamm" wirken. Hier sind die Gewinner der Studie:

Milch

Ein kühles Glas Milch bei 35 Grad im Schatten? Klingt für viele erstmal gewöhnungsbedürftig, ist aber der absolute Hydratations-Geheimtipp. Sowohl Voll- als auch Magermilch schneiden im Test besser ab als stilles Wasser. Die Erklärung ist einfach: Milch enthält Laktose (Milchzucker), Eiweiß, etwas Fett und vor allem das wertvolle Elektrolyt Natrium. Diese Nährstoffkombination verlangsamt die Magenentleerung. Der Körper nimmt die Flüssigkeit viel langsamer und gleichmäßiger auf, wodurch wir über viele Stunden hinweg vor dem Austrocknen geschützt sind.

Orangensaft

Auch Orangensaft landet auf dem Siegertreppchen vor dem reinen Wasser. Der natürliche Fruchtzucker und Mineralien wie Kalium pushen die Flüssigkeitsaufnahme der Zellen. Ein Glas O-Saft gibt den Körperzellen genau die Elektrolyte, die sie benötigen, um das getrunkene Wasser festhalten zu können. Extra-Tipp: Um an extrem heißen Tagen den Kaloriengehalt im Rahmen zu halten, eignet sich ein verdünnter Saft hervorragend.

Tee

Egal, ob man ihn – wie in vielen heißen Regionen traditionell üblich – lauwarm trinkt oder ihn im Kühlschrank als ungesüßten Eistee abkühlen lässt: Tee ist eine hervorragende und erfrischende Alternative. Durch seine Pflanzenstoffe und leichten Spurenelemente kann der Körper ihn bestens verwerten, wodurch der Flüssigkeitshaushalt länger stabil bleibt als bei bloßem Wasser auf nüchternen Magen.

Ist Wasser jetzt tabu?

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Absolut nicht. Wasser ist und bleibt das unangefochtene Standardgetränk, um unseren Grundbedarf kalorienfrei zu decken. Doch gerade, wenn Sie enorm schwitzen, draußen aktiv sind oder der Körper durch Rekordtemperaturen ausgedörrt ist, sollten Sie sich diesen Profi-Trick merken:

Trinken Sie Ihr Wasser am besten immer zusammen mit einer kleinen Mahlzeit oder schnappen Sie sich einen Snack (wie eine Handvoll Nüsse oder etwas Obst) dazu. Dann bekommt Ihr Körper über die Nahrung genau die Mineralien geliefert, die von Natur aus in Milch oder Orangensaft stecken – und die Flüssigkeit bleibt genau da, wo sie bei über 30 Grad hingehört: in Ihren Zellen!