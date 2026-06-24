Hitzschlag oder Sonnenstich? Das ist der entscheidende Unterschied

Sonnenstich und Hitzschlag werden oft verwechselt, dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied. Wir erklären, woran Sie beide erkennen und wann es gefährlich wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit nach einem heißen Sommertag? Viele sprechen dann schnell von einem Sonnenstich oder Hitzschlag und verwenden beide Begriffe oft als Synonym. Tatsächlich handelt es sich aber um zwei unterschiedliche Gesundheitsprobleme, die verschiedene Ursachen haben und unterschiedlich gefährlich sind.

Was ist ein Sonnenstich?

Ein Sonnenstich entsteht durch direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf und den Nacken. Vor allem wenn man längere Zeit ohne Kopfbedeckung in der prallen Sonne unterwegs ist, können sich die Hirnhäute durch die Hitze reizen. Typisch ist dabei, dass der restliche Körper oft gar nicht überhitzt ist.

Zu den häufigsten Symptomen gehören:

Kopfschmerzen

Nackenschmerzen oder ein steifer Nacken

Schwindel

Übelkeit

Erbrechen

Lichtempfindlichkeit

Die Beschwerden treten häufig erst einige Stunden nach dem Aufenthalt in der Sonne auf.

Was ist ein Hitzschlag?

© Getty Images

Ein Hitzschlag ist deutlich gefährlicher. Hier überhitzt der gesamte Körper, weil er die überschüssige Wärme nicht mehr ausreichend abgeben kann. Das kann durch hohe Außentemperaturen, starke körperliche Anstrengung oder eine Kombination aus beidem passieren. Die Körpertemperatur steigt dabei oft auf über 40 Grad an, ein medizinischer Notfall.

Mögliche Symptome sind:

sehr hohe Körpertemperatur

heiße, gerötete Haut

Verwirrtheit

starker Schwindel

Bewusstseinsstörungen

schneller Puls

Atemnot

im schlimmsten Fall Bewusstlosigkeit

Der wichtigste Unterschied

Der größte Unterschied liegt also in der Ursache. Beim Sonnenstich ist vor allem der Kopf betroffen, weil er zu lange direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war. Beim Hitzschlag gerät hingegen die Temperaturregulation des gesamten Körpers außer Kontrolle. Deshalb ist ein Hitzschlag auch wesentlich gefährlicher und muss sofort behandelt werden.

Was sollten Sie tun?

Bei einem Sonnenstich hilft es, sofort aus der Sonne zu gehen, den Kopf und Nacken zu kühlen, ausreichend zu trinken und sich auszuruhen.

Besteht der Verdacht auf einen Hitzschlag, sollten Sie hingegen keine Zeit verlieren. Bringen Sie die betroffene Person sofort an einen kühlen Ort, lockern Sie die Kleidung, beginnen Sie vorsichtig mit der Kühlung und verständigen Sie umgehend den Notruf. Ein Hitzschlag ist ein medizinischer Notfall und sollte niemals unterschätzt werden.