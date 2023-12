So feiert Österreich ins neue Jahr

Auch heuer feiern wieder Hunderttausende am Wiener Silversterpfad.

Um 14.00 Uhr begann das Programm des 32. Wiener Silvesterpfades. Es ist eine der größten Silvesterveranstaltungen Europas und zieht jedes Jahr hunderttausende Menschen aus aller Welt in die Bundeshauptstadt. Unter ihnen war am Nachmittag auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der sich ein Bild von den Feierlichkeiten machte und die Einsatzzentrale besuchte. In Österreich stehen die Feiern heuer wieder unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) besuchte am Samstag Einsatzkräfte in der City. Beide Politiker drückten ihren Dank aus.

Der 32. Silvesterpfad schlängelt sich erneut quer durch die City. Auch der Rathausplatz und der Markt beim Riesenrad sind wieder mit dabei. 80 Stunden Programm werden an acht Locations geboten von Falco-Tribute über Walzerkurse bis hin zur Lasershow. Der Eintritt ist frei.

Falcos Musiker spielen am Rathausplatz

Tribute-Show. Die Bühne am Rathausplatz wird mit der Tribute Show "Falco - In Concert" aufwarten. Synchron zu Performance-Mitschnitten des Künstlers interpretiert Falcos Original-Band zahlreiche seiner bekanntesten Nummern. An anderen Locations gibt es Musik von Pop, Rock und Disco bis hin zu Latin und Soul.

Üben. Der Graben verwandelt sich am Nachmittag wieder zu Europas größten Ballroom zum Walzer-Üben. Ein Programmpunkt fehlt erneut, und das mit voller Absicht: das Feuerwerk. Mensch, Tier und Umwelt zuliebe wurde darauf verzichtet

